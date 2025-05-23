«طرق دبي» شريك النقل لـ «قمة الإعلام العربي 2025»

أعلن نادي دبي للصحافة عن دعم هيئة الطرق والمواصلات في دبي لقمة الإعلام العربي، بصفتها «شريك النقل» لدورة هذا العام من الحدث الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة، والمُقام برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتضم القمة، التي يتولّى تنظيمها «نادي دبي للصحافة»، تحت مظلتها مبادرات تُعد الأهم والأبرز من نوعها في المجال الإعلامي على مستوى العالم العربي، وتشمل «منتدى الإعلام العربي» و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، إلى جانب «جائزة الإعلام العربي» وجائزة الإعلام للشباب العربي (إبداع) وقمة وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، وتحظى جميعها بحضور عربي متميز، من كبار المسؤولين وأبرز الرموز السياسية والفكرية، ورؤساء تحرير كبرى الصحف العربية، والقيادات التنفيذية لأهم المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ونخبة من المؤثرين وصُنّاع المحتوى والمعنيين بالشأن الإعلامي في مختلف ربوع العالم العربي.

ريادة عالمية

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، أن «استمرار الهيئة كشريك النقل الاستراتيجي لقمة الإعلام العربي 2025، يأتي تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تعتبر الإعلام شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي ومواكبة التحولات الإقليمية والعالمية، كما يأتي تتويجاً للشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وقمة الإعلام العربي، التي رسخت مكانتها منصة رائدة، تجمع نخبة من قادة الفكر والإعلام في منطقتنا العربية والعالم».

وقال الطاير: «نؤمن في هيئة الطرق والمواصلات، بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع قطاع الإعلام، ونقدّر دوره الحيوي في تسليط الضوء على جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ ثقافة التسامح والمسؤولية المجتمعية، ونقل الصورة الحضارية والمشرقة للإنجازات الطموحة للإمارات في مختلف المجالات، ومنها قطاع البنية التحتية للطرق والمواصلات».

وأضاف: «الإعلام يشكل نافذة أساسية لفهم الواقع واستيعاب الحقائق المحيطة، حيث يتولى دوراً محورياً في تقديم صورة واضحة وشاملة للأحداث والمتغيرات، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتمكينهم من إدراك أبعاد القضايا المؤثرة في حاضرهم واستشراف مستقبلهم».

وأعرب عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات «شريك النقل» في قمة الإعلام العربي 2025، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية والتزامنا بدعم المبادرات التي تسهم في إثراء الحوار البناء وتبادل الخبرات، مؤكداً أن هذه الشراكة برهان على تضافر الجهود في بناء مستقبل إعلامي أكثر إبداعاً ومهنية، وتعزز من مكانة دبي مركزاً عالمياً ورائداً في صناعة المشهد الإعلامي، وحلقة وصل لأبرز رموز ومؤسسات القطاع الإعلامي على مستوى المنطقة.

إعلام المستقبل

من جانبها، أعربت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، عن بالغ الشكر والتقدير إلى مطر الطاير، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، منوهة بالدعم الكبير للقمة الذي يأتي امتداداً لشراكة نوعية جمعت الهيئة بنادي دبي للصحافة على مدار سنوات طويلة، وضمن العديد من المشاريع والمبادرات التي استهدفت تأكيد مكانة دبي مركزاً للإبداع والابتكار.

وقالت: «نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات فانضمامها لقائمة الشركاء الرئيسين لقمة الإعلام العربي، يعزز من رسالتها ويؤكد مدى الوعي بأثر الإعلام في المجتمع ودوره المحوري الذي يتكامل مع بقية الجهود التي تخدم في تحسين جودة الحياة ومنح المجتمعات الوعي الكافي بأهمية المشاركة الإيجابية في صنع غد أفضل وضمن مختلف المجالات.. ولاشك في أن دعم الهيئة للقمة يعكس حرصاً على تعزيز المكانة الرائدة لدبي مركزاً لصناعة إعلام المستقبل».

وأشادت بجهود وإنجازات الهيئة التي تُعد من أكثر الجهات إسهاماً في تعزيز مكانة دبي مركزاً للإبداع والابتكار، من خلال ما تقوم عليه من منظومة نقل ذكية ومستدامة ترتكز على الابتكار والتقنيات المتقدمة، مشيرة إلى «دور الإعلام كشريك استراتيجي في إبراز مثل هذه الإنجازات التي تدعو للفخر والاعتزاز، ونقل قصة دبي المُلهِمة إلى العالم، عبر تسليط الضوء على المشاريع الرائدة والمبادرات النوعية التي تطلقها الهيئة، إذ يمثل التكامل بين البنية التحتية المتطورة والتواصل الإعلامي الفعّال، ميزة تواصل معها دبي ترسيخ مكانتها محوراً عالمياً للابتكار والريادة».

شراكة مزدهرة

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا، أن دعم هيئة الطرق والمواصلات لمشاريع ومبادرات النادي يعكس حجم الثقة المتبادلة، والحرص على إنجاح جهود غايتها تأكيد قدرتنا على مواصلة طرح المزيد من الأفكار والمبادرات التي من شأنها إحداث تقدم حقيقي في جهود تطوير قطاع الإعلام عربياً.

وقالت: «منذ تأسيسه في عام 1999، حرص نادي دبي للصحافة على أن يكون منصة فعالة تدعم حواراً مهنياً مؤثراً يجمع أهم قيادات العمل الإعلامي في المنطقة العربية، وكذلك يستضيف رموزاً وقاماتٍ سياسية وفكرية وإعلامية من المنطقة والعالم، لتبادل الأفكار والرؤى واكتشاف مزيد من السبل التي يمكن من خلالها منح الإعلام العربي مميزات تعينه على تجاوز ما يواجهه من تحديات، وتمكنه من اكتشاف فرص جديدة للتطور بقدرات تنافسية عالية، فيما يبقى الهدف هو صنع إعلام قادر على تقديم قيمة مضافة حقيقية للمجتمعات العربية».