محمد الحسيني: زيارة الرئيس الأميركي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي

أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات تمثل دفعة قوية لمسار العلاقات المالية والاقتصادية المتنامية بين البلدين، وتعكس الثقة المتبادلة والشراكة العميقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في القطاع المالي والاستثماري.

وقال في تصريح، أمس، إن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم، يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، وهو ما يعزز أهمية تعزيز التعاون المالي بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً في مجالات تطوير السياسات المالية المستدامة، وتبادل الخبرات، والتكامل بين الأسواق المالية.

وأوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل مستمر مع الجهات المالية والاقتصادية في الحكومة الأميركية لتطوير قنوات التواصل المالي، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتعزيز البيئة الداعمة للاستثمار الثنائي، مؤكداً أن العلاقات المالية بين البلدين تمثل حجر زاوية في المنظومة الاقتصادية الأوسع، وتسهم بدور فاعل في دعم استقرار النظام المالي العالمي.

وأكد أن هذه الزيارة ستمهد الطريق لمزيد من الشراكات النوعية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية، بما يخدم رؤية قيادتَي البلدين في بناء اقتصاد مرن وتنافسي، يرتكز على الابتكار والاستدامة والانفتاح على العالم.