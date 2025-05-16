«الداخلية» تستعرض «التبادل الشرطي» و«الكشف عن الأدلة الرقمية»

استعرضت وزارة الداخلية في جناحها، ضمن النسخة الرابعة من «القمة الشرطية العالمية 2025»، مجموعة من الابتكارات الأمنية والمشاريع الذكية والريادية، مثل برنامج «التبادل الشرطي»، ومشروع الكشف عن الأدلة الرقمية باستخدام كلاب الـK9 البوليسية، وجهاز «مساعد المحقق الذكي»، ومبادرات نوعية، مثل «إكرام الراحلين»، والدعم الجوي بالطائرات بدون طيار، إلى جانب برنامج التبادل الشرطي.

وأكد رئيس قسم الممارسات الابتكارية في مركز وزارة الداخلية للابتكار، الرائد المهندس سعيد محمد المليحي، على هامش مشاركة الوزارة في «القمة الشرطية العالمية 2025»، أن جناح الوزارة يمثّل منصة تفاعلية لعرض أحدث التقنيات والخدمات المبتكرة التي تعزز الأمن، وتعكس توجهاتها نحو التحول الذكي.

وقال إن الوزارة حرصت على تضمين جناحها أنشطة ومسابقات تحفيزية لزوّار القمة، بهدف إشراكهم في تجارب تفاعلية، تدعم نشر ثقافة الابتكار.

وأوضح أن جهاز «مساعد المحقق الذكي» يشكل نقلة نوعية في دعم عمليات التحقيق الجنائي والمروري، إذ يعمل كمساعد افتراضي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويسهم في إعداد التقارير الأمنية، وتوليد الأسئلة النوعية بناء على ملفات الاستدلال.

وأشار إلى أن الجناح شهد اهتماماً واسعاً من ممثلي الوفود الأمنية الدولية، مضيفاً أن المشاركة في القمة فرصة استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات، ونقل الممارسات الابتكارية بين الجهات الأمنية.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ مكانتها مصدراً للابتكار الأمني، عبر استعراض حلول عملية قائمة على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات التحقيق والتحليل والدعم اللوجستي.