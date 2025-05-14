مجلس دبي للإعلام يعزّز روابط التعاون مع شركاء «تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية»

أكد مجلس دبي للإعلام أن الشراكة مع القطاع الخاص وأبرز وأهم المؤسسات الإعلامية، سواء المحلية أو العربية وكذلك العالمية، تعد من الدعائم الأساسية التي يعوّل عليها المجلس في تحقيق الأهداف المأمولة لقطاع الإعلام في دبي ودولة الإمارات بصورة عامة خلال المرحلة المقبلة، منوهاً بالروابط النموذجية التي تجمع المجلس بمجموعة من أهم المؤسسات الإعلامية على مستوى المنطقة والعالم، وبما تبديه تلك المؤسسات من تعاون كبير والعمل المشترك نحو إعداد الكوادر الشابة وتأهيلها للالتحاق بمجال العمل الإعلامي عن طريق نقل الخبرات والمعارف المهنية والاحترافية اللازمة لتأكيد فرص تميزهم في هذا المجال.

جاء ذلك بمناسبة الزيارة التي نظمها مجلس دبي للإعلام لمجموعة من الكوادر الإعلامية الشابة إلى مقر شركة إيدلمان العالمية، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاتصال والتسويق، وشملت عدداً من طلاب كليات التقنية العليا المتخصصين في الإعلام الرقمي.

وأوضح مدير مشاريع مجلس دبي للإعلام، سيف السويدي، أن الزيارة تأتي في إطار استكمال الأهداف التي شملتها مبادرة «تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية»، التي أطلقها المجلس بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وقال: «استراتيجية تطوير القطاع الإعلامي في دبي تعتمد في جوهرها على الشباب، ومجلس دبي للإعلام يعمل مع شركاء التعهد لتوسيع فرص مشاركتهم، وتأكيد نجاحهم وتميزهم.. دعم شركة إيدلمان للمبادرة يعكس وعي مؤسسات القطاع الخاص بدور الشباب في رسم مستقبل الإعلام.. المجلس حريص على دعم الشباب وتأكيد حضورهم المؤثر في الإعلام، ونحن ملتزمون باكتشاف المواهب، وتأكيد فرص إعدادهم بصورة مهنية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل الإعلامي والتميز فيه».

واطّلع الطلاب عن قرب خلال الزيارة على واقع العمل في قطاع الإعلام الخاص، والتفاعل المباشر مع نخبة من الخبراء والمهنيين من شركة «إيدلمان»، التي تتمتع بالخبرات اللازمة في مجالات التدريب الإعلامي، والقدرة على إكساب الموهوبين ضمن مختلف المجالات الإعلامية بالأدوات اللازمة ليكونوا كوادر مميزة وعناصر فاعلة ضمن قطاع الإعلام، فضلاً عن تعريف الطلبة ببيئة العمل الإعلامية الواقعية، واطلاعهم على المسارات المهنية المتاحة في القطاع، وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين العاملين في صناعة الإعلام. كما تأتي الزيارة ضمن استراتيجية المجلس لدعم جاهزية الشباب الإماراتي للانخراط في سوق العمل الإعلامي، وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الخاص.

وأعرب سيف السويدي عن كل الشكر والتقدير إلى شركة إيدلمان وما تقدمه من نموذج يحتذى في سياق شراكتها مع المجلس ضمن «تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية»، ولاستضافة هذه الزيارة، وما أبدته الشركة من دعم كبير من ناحية تقديم معلومات مفيدة وشاملة للطلاب الذين ضمتهم الزيارة حول أساليب العمل الحديثة في مجالات الاتصال والتسويق، لاسيما في البيئة الرقمية، وما باتت تفتحه من فرص غير مسبوقة للوصول إلى الجمهور المستهدف حول العالم.

ورحّب الرئيس التنفيذي لـ«إيدلمان» الشرق الأوسط، عمر القرم، بالطلاب وقدّم لهم فكرة عامة عن الشركة ورؤيتها ومجمل أعمالها والقيم الأساسية التي تعمل في ضوئها، منوهاً بقناعة الشركة بأهمية اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها، وتوفير حوافز التميز لها في بيئات مهنية تكفل لها أسباب النجاح في عالم الإعلام الجديد، كما أجابت الشركة استفسارات الطلاب، ما أتاح لهم الاطلاع على تجارب مهنية واقعية وفهم أعمق للتحديات والفرص في هذا القطاع.

كما شمل البرنامج جولة تعريفية داخل أقسام الشركة، أُتيح خلالها للطلبة التعرف إلى المهام اليومية وأدوار الفرق العاملة في مجالات الإعلام المختلفة، بما يعزز إدراكهم لطبيعة العمل في القطاع الخاص، ويوسّع آفاقهم المهنية. كما أتاحت الجولة التعريفية للطلبة فرصة التعرف إلى آلية عمل الفرق في تنفيذ الحملات الإعلامية، وتطوير استراتيجيات المحتوى، ورصد التوجهات، وإدارة المنصات الرقمية.

سيف السويدي:

. استراتيجية تطوير القطاع الإعلامي في دبي تعتمد في جوهرها على الشباب.. والمجلس يعمل مع شركاء «التعهّد» لتوسيع فرص مشاركتهم.