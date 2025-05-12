«DXB500» يختتم أعماله بتأهيل دفعة جديدة من قيادات الاتصال والإعلام في دبي            

اختتمت في دبي أعمال الدورة الثانية لبرنامج «DXB500» لتدريب 500 من موظفي الاتصال والإعلام في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي في دبي، الذي أطلقه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ويتولى تنفيذه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الإعلامية العالمية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في توظيف الأدوات والتقنيات الحديثة في مجالات السرد القصصي والتواصل الاجتماعي، والتعامل الإعلامي الناجح مع الأزمات.

وامتد البرنامج التدريبي على مدار يومَي السابع والثامن من مايو الجاري، متضمناً سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية التي قادها خبراء ومتحدثون متخصصون من مؤسسات إعلامية مرموقة محلياً ودولياً، بهدف الارتقاء بكفاءة الاتصال الحكومي وشبه الحكومي في الإمارة، وتوفير أدوات واستراتيجيات فعّالة تواكب احتياجات المرحلة المقبلة في المجال الإعلامي والاتصال، بما يسهم في إيصال الرسالة الإعلامية بصورة أوسع انتشاراً وأعمق تأثيراً.

برنامج نوعي

ويُعد برنامج «DXB500» إحدى أبرز المبادرات المتخصصة التي ينفذها المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع شركاء دوليين، حيث ركّزت هذه الدورة على صقل مهارات قيادات الاتصال والإعلام ضمن القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، وتمكينهم من توظيف أدوات الاتصال الحديثة، بما في ذلك إدارة الأزمات إعلامياً، وصناعة المحتوى متعدد المنصات، إلى جانب التعرف إلى التوجهات الجديدة في الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الاتصال. وتضمن البرنامج جلسات تفاعلية ووش عمل تطبيقية، شملت تطوير المهارات القيادية في الاتصال، والسرد القصصي، وإعداد الرسائل الحكومية بأسلوب يتسم بالمهنية والشفافية ويعزّز ثقة الجمهور.

رؤية القيادة

وأكّدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، أن البرنامج يعكس رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة الاستثمار في بناء قدرات الكوادر الإعلامية المتخصصة في مجال الاتصال والإعلام، ضمن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وتزويدهم بأحدث المهارات التي تمكنهم من مواكبة المشهد الإعلامي المتغير والقيام بأدوارهم الحيوية بكفاءة عالية.

وقالت: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى إعداد كوادر فعالة قادرة على التعامل مع التحديات، ونقل صورة دبي وإبراز مكانتها الرائدة كمركز عالمي للابتكار والإبداع وصناعة المستقبل، فالاتصال الإعلامي أصبح اليوم ضرورة استراتيجية في صناعة السياسات العامة، والتفاعل مع الجمهور، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية».

وأضافت: «برنامج DXB500 يقدم محتوى نوعياً يُراعي خصوصية بيئة العمل في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ويساعد المسؤولين عن قطاع الاتصال والإعلام على استخدام الأدوات الحديثة مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج المحتوى القصير والمباشر، وصياغة الرسائل الإعلامية المؤثرة بأسلوب مهني ومبتكر».

أهداف البرنامج

هدفت الدورة الثانية من البرنامج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها، تعزيز قدرات مسؤولي الاتصال والإعلام في مجال صناعة المحتوى الفعال، وتطوير مهارات التواصل الرقمي باستخدام المنصات الرقمية الحديثة، وتمكين المشاركين من التعامل مع الأزمات الإعلامية، وبناء سرديات مؤسسية ذات طابع مؤثر، وتأكيد جاهزية المؤسسات وقدرتها على إيصال رسائلها بأساليب جاذبة لانتباه الجمهور المحلي والعالمي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الإعلامية الدولية بما يخدم الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة ونقل الخبرات.

الرسالة الحكومية

من جهته، أوضح مدير إدارة العلاقات الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، راشد حميد المرّي، أن البرنامج يمثل فرصة فريدة لقيادات الاتصال والإعلام لتطوير قدراتهم المهنية، مؤكداً أهمية هذا النوع من البرامج في ضمان تنسيق وتكامل الرسائل الإعلامية، ورفع كفاءة فرق الاتصال في تقديم صورة موحدة وقوية عن السياسات والمبادرات الحكومية.

وقال المرّي: «توصيل الرسائل الإعلامية بحاجة دائماً إلى كوادر إعلامية تستطيع التعامل مع أدوات الإعلام الجديد بشكل احترافي، وبرنامج DXB500 ليس مجرد مبادرة تدريبية، بل هو منصة معرفية واستراتيجية تسهم في بناء شبكة قوية من قادة الاتصال القادرين على تمثيل مؤسساتهم بفاعلية عالية».

بدورها قالت مديرة برنامج DXB 500، هدى دهكوني: «شهد البرنامج تفاعلاً كبيراً من المشاركين، حيث أبدوا اهتماماً واضحاً بالمحتوى والنقاشات المطروحة، كما أن تنوّع الموضوعات والتطبيقات العملية ساعد على إثراء التجربة، فيما لمسنا حرصاً من الجهات الحكومية على الاستثمار في تطوير كوادرها الإعلامية، وهو ما يعكس مدى الوعي بأهمية الاتصال المؤسسي الفعّال».

دليل إرشادي

وشهد اليوم الأول إطلاق «الدليل الإرشادي للإدارة الإعلامية للأزمات»، الذي أعده المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ليكون مرجعاً شاملاً لقيادات الاتصال والإعلام ضمن الجهات الحكومية وشبه الحكومية، في كيفية إدارة الرسائل الإعلامية خلال الظروف الطارئة والمواقف الاستثنائية، وآليات عمل فرق العمل وتحديد أدوارها منذ بداية الأزمة حتى الانتهاء منها، إذ تمحورت موضوعات اليوم الأول من البرنامج حول الاتصال في أوقات الأزمات، والكيفية التي يجب أن تتعاطى بها وحدات الاتصال مع نتائج وتداعيات المواقف الطارئة والأوقات الاستثنائية وآثارها المادية والمعنوية، ومدى فاعلية فرق الاتصال في نقل الرسالة الإعلامية بالسرعة والدقة والشفافية المطلوبة إلى الجمهور.

اليوم الأول

وتضمنت أجندة اليوم الأول جلسات تفاعلية وورش عمل، تضمنت: جلسة «التواصل في الأزمات الاقتصادية» التي قدمها الإعلامي مانوس كراني - محرر الشؤون الجيو-اقتصادية، ذا ناشيونال، وجلسة «فن التواصل الإعلامي: استراتيجيات للتفاعل الإعلامي الناجح» مع هانا غونتر، مدير تريلرنر إنترناشونال، إضافة إلى جلسة «الابتكار في السرد: كيفية سرد القصة بطريقة احترافية» التي قدمتها نورة العبّار، مؤسس NKA للاستشارات. كما قدّمت جلسة حول «تمكين الروّاد من تجاوز حدود التكيّف مع التغير»، ليصبحوا صناعاً له وموجهين لمساراته، ومساعدتهم على تحويل الغموض وعدم اليقين إلى فرص استراتيجية للنمو والتأثير.

وخلال جلسة «وقت الأزمات: إدارة الاتصال الفعال» تحدثت منى غانم المرّي، حول أهمية الجاهزية الإعلامية للتعامل الفعال مع الأزمات والمواقف الطارئة، مستعرضة استراتيجية المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ودوره في مثل تلك المواقف في توضيح أبعادها بشفافية وتأكيد توحيد الخطاب الإعلامي بين الجهات الحكومية وسرعة الاستجابة، بفضل السيناريوهات المعدة مسبقاً للتعامل مع مثل تلك المواقف حال وقوعها، كما استعرضت العديد من التجارب الناجحة للإدارة الإعلامية الناجحة بالتعاون مع الجهات المعنية، في إدارة عدد من المواقف الاستثنائية العابرة التي شهدتها إمارة دبي.

اليوم الثاني

أما اليوم الثاني فركّزت جلساته على مهارات السرد القصصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «رواية قصة دبي»، كما تضمن جلسات تدريبية متخصصة مثل: «تواصل بلا تشتت: فن جذب الجمهور في عصر الذكاء الاصطناعي» مع ليلى غرازوغلو، منتجة سابقة في MSNBC وCNBC وذا ناشيونال، و«الهدوء وسط العاصفة: إدارة الأزمات في عالم متصل» مع سيث هاند، تريلرنر إنترناشونال، و«توجيه الرسائل في عالم غير مستقر» مع الدكتورة سارة شهاب، زميل باحث أول، أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، واُختتم اليوم الثاني من البرنامج بجلسة تحفيزية ملهمة بعنوان «كسب القلوب والعقول: دروس في الاتصال» مع الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

منى المرّي:

• «البرنامج» يعكس رؤية وتوجيهات القيادة بضرورة الاستثمار في بناء كوادر اتصال مزوّدة بأحدث المهارات، للقيام بأدوارها الحيوية بكفاءة واقتدار.