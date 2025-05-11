شرطة دبي تعزّز صفوفها بمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في الدورة الثامنة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، الذي ينطلق غداً في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، بهدف استقطاب خريجي الخدمة الوطنية والاحتياطية، وفتح المجال أمامهم للانضمام إلى كوادرها في مختلف التخصصات.

وأكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أن خريجي الخدمة الوطنية يمثلون نموذجاً متميزاً في الالتزام والانضباط والجاهزية، لما تلقوه من برامج تدريبية استثنائية خلال فترة خدمتهم، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص على استقطاب هذه الكفاءات الوطنية سنوياً ضمن استراتيجيتها لتعزيز قدراتها البشرية، حيث أثبت العديد منهم كفاءة عالية في مختلف المهام الشرطية والعسكرية.

وقال إن شرطة دبي ستطرح هذا العام مجموعة واسعة من الوظائف أمام خريجي الخدمة الوطنية، بما يتيح لهم الإسهام في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية ضمن بيئة عمل محفزة واحترافية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الاختيار والتوظيف، العقيد حمد بن دعفوس، أن شرطة دبي استكملت استعداداتها لاستقبال الراغبين في التوظيف عبر منصتها في المعرض، لافتاً إلى توفير أجهزة إلكترونية تتيح التقديم الذكي للوظائف من خلال منصة التوظيف الذكية https://srs.dubaipolice.gov.ae.