بلدية دبي تحصد 11 جائزة محلية وعالمية

حصلت بلدية دبي على 11 جائزة محلية وعالمية في قطاعات حيوية متنوّعة خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس جهودها المستمرة في تطوير العمل البلدي وتقديم خدمات مبتكرة ترتقي بجودة الحياة في الإمارة.

ومن أبرز الجوائز: جائزة الأعمال الرشيقة (Agile Business Awards) وجائزة المبتكر العالمي المتميز (GDI) من المعهد العالمي للابتكار، وجائزة إنترسك 2025 عن فئة رواد الأمن والسلامة من الحرائق، والمركز الأول في جوائز «IChemE» العالمية لفئة الطاقة المتجددة، والمركز الثاني لفئة التعليم والتطوير عن مشروع التدريب بالواقع الافتراضي في محطة جبل علي، وجائزة التألق العالمية 2025 لفئتي الابتكار الكبير والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في المشتريات العامة، ولقب أفضل إدارة شاطئية فاخرة في جوائز «أسلوب الحياة الفاخر»، عن مبادرة تحسين تجربة زوار الشواطئ. كما فازت بخمس فئات ضمن جوائز مجلس السلامة البريطاني، تقديراً لالتزام البلدية بمعايير السلامة العالمية، وجائزة التميز في خدمة العملاء 2025 من مجموعة إنتلجنس للأعمال، وجائزة مشروع الاستدامة للعام من معرض Project Controls Expo MENA عن استراتيجية التشجير والمناطق المفتوحة.