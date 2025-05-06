حمدان بن محمد: قواتنا المسلحة درع الاتحاد المتين

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن قواتنا المسلحة درع الاتحاد المتين، وقال سموّه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة: «كان قرار توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في السادس من مايو عام 1976، قراراً تاريخياً، أسهم في ترسيخ أسس الاتحاد، ومهّد لانطلاق مسيرته المباركة نحو المستقبل الزاهر، إذ شكّلت قواتنا المسلحة على مدى 49 عاماً نموذجاً للوعي والانضباط، حاميةً للوطن، ساهرةً على سلامة أراضيه، تبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة شعبه الأبي، فيما جسّدت بطولاتها قيم الانتماء والالتزام والتضحية، وكان أبناؤها الأشداء في كل وقت وحين رمزاً للقوة والحزم والعطاء»، وأضاف سموّه: «بفضل توجيهات ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم من إخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة دفاعية متطورة، تتمتع بأعلى درجات كفاءة الأداء والجاهزية الميدانية، محققةً أرقى مستويات الانضباط، والتكامل المؤسسي، والتطوّر التقني والمعرفي».

وتابع سموّه: «منذ اليوم الأول لتوحيدها، تَبِعت قواتنا المسلحة نهجاً واضحاً، أرساه الآباء المؤسسون، مضت معه بيد تمسك بدرع يذود عن الوطن ويصون هيبته ويحفظ عليه كرامته، وأخرى تحمل مشعل الإخاء والعطاء، سنداً موثوقاً وعوناً ينشر الأمل في النفوس في أوقات الكوارث والأزمات».