الإمارات تُدين بشدة استهداف المرافق المدنية الحيوية في بورتسودان وكسلا بالسودان

دانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف المرافق المدنية الحيوية والبنى التحتية في منطقتَي بورتسودان وكسلا، ما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، موقف دولة الإمارات الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية، وإيجاد حل سلمي للصراع.

ودعت الوزارة جميع الأطراف - التي تواصل تجاهلها للمعاناة الهائلة التي يكابدها الشعب السوداني - إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ووفقاً لإعلان جدة وآليات منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS».

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكل الوسائل المتاحة ودون أي عوائق، وإلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع بتسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح. كما جددت وزارة الخارجية التأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود المبذولة الهادفة إلى معالجة هذه الأزمة الإنسانية الكارثية، وبالعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإعادة الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق.