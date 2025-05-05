"⁧‫العدل الدولية"‬⁩ ترفض الدعوى المقدّمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة ⁧‫الإمارات‬⁩ وتشطب القضية

رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من الجيش السوداني ضد الإمارات لعدم الاختصاص وشطبت القضية، مؤكدة أنه لا يمكن للمحكمة إصدار التدابير المؤقتة التي طلبتها السودان ضد الإمارات.

وكانت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ريم كتيت،قد أكدت أن الدعوى المقامة من السودان أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية.

أوضحت أن دولة الإمارات ليست طرفاً في النزاع المسلّح في السودان، ولا تقدم أي دعم عسكري لأحد، ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.