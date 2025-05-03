بلدية دبي تدعم المخططين المواطنين لبناء مدن مرنة

أطلقت بلدية دبي برنامج «ماستر كلاس التخطيط الحضري لبناء مدينة مرنة» وهي مبادرة رائدة في مجال التعليم والتدريب التنفيذي تهدف إلى تعزيز قدرة المخططين المواطنين بها ضمن مجال التخطيط الحضري وإكسابهم معارف تخصصية متقدمة عبر طرح محتوى علمي شامل يقدمه نخبة من الخبراء والمتخصصين.

ويسلط البرنامج الضوء على أفضل الممارسات والاتجاهات العالمية المتعلقة بتخطيط مدن مرنة ومتكيفة مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية مع التركيز على متطلبات جودة الحياة وسياسات التخطيط والتصميم الحضري، إضافة إلى تعزيز مستوى التعامل مع الموضوعات المتعلقة بالتحديات الحضرية ومرونة المدن.

وصممت بلدية دبي البرنامج بالتعاون مع شركاء دوليين مرموقين هم: كوبنهاجنيز «Copenhagenize» الشركة الاستشارية العاملة في مجالات المرونة الحضرية، وشركة ديفيليرز وشركاؤه «Devillers & Associés» المتخصصة في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، ومعهد باريس الإقليمي «Institut Paris Region» وهو وكالة تخطيط إقليمية رائدة متخصصة في التخطيط الحضري والتنمية والاستراتيجيات البيئية.