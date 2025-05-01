سفير لبنان: زيارة عون إلى الإمارات تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

أكد فؤاد شهاب دندن سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة أن زيارة رئيس الجمهورية اللبنانيّة العماد جوزاف عون إلى الإمارات تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على تعميق الروابط الأخوية وتعزيز التعاون في المجالات كافة.

وقال السفير بمناسبة ختام زيارة العمل التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانيّة العماد جوزاف عون والوفد المرافق له، إلى دولة الإمارات ولقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، إن الزيارة اعقبها صدور بيان مشترك عن البلدين الشقيقين، عكس عمق الروابط الأخويّة بينهما، ومتانة العلاقة التاريخيّة التي يسودها التعاون المتبادل لما فيه دعم العمل العربي المشترك، والوقوف إلى جانب لبنان لإرساء استقراره ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، إذاء التحديات التي تواجهه.

وأضاف، أن الجانب اللبناني أثنى على وقوف دولة الإمارات إلى جانب لبنان في أزماته، وما يلقاه من مساندة وعلى كلّ صعيد، فقد تمّ التوافق على مشاركة التجربة الإمارات في تطوير الأداء الحكومي والتميّز المؤسسي، وذلك بزيارة وفد من مكتب التبادل المعرفي بوزارة شؤون مجلس الوزراء إلى بيروت لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن ما ميّز نتائج هذه الزيارة ومخرجاتها، القرار بالسماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، بعد منع استمر لسنوات، رفع هذا الحظر سيتمّ عمليّاً خلال أيام معدودة بعد إنجاز خطوات لوجيستية وتقنية، ترجمةً لهذا القرار السياسي.

وأضاف، في السياق هناك تطلّع مشترك لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل، كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال إماراتي لبناني مشترك، على أن يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بإرسال وفد إلى بيروت لبحث وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة.