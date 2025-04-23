النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي وتطلق استراتيجية 2025–2030 ووثيقة استشراف مستقبل العمل الجنائي 2045

أقامت النيابة العامة الاتحادية احتفالاً رسمياً في أبوظبي بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها، بحضور عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، والمستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وعبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، واللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مكتب المؤسس في ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين.

وفي كلمة بهذه المناسبة، عبر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، عن اعتزازه بمسيرة النيابة العامة قائلاً: "نحن في حضرة يوم عظيم خالد في تاريخ بلدنا: إمارات الحلم، والعدل. منذ أكثر من خمسين عاماً مضت بدأت مسيرة بلد وهب الله مؤسسيه حكمة ورؤية وبصيرة، وحلماً بدولة يظلها العدل ويسودها القانون".

وأضاف: "انطلاقاً من هذه الرؤية الراسخة، آمن قادة الإمارات بأن العدل أساس الملك، فأولوا العدالة اهتماماً كبيراً، وقدموا دعماً شاملاً للقضاء والنيابة العامة، مما جعل العدالة واقعاً ملموساً، ونموذجاً يُحتذى في تحقيق العدل والأمن والتسامح؛ ولتترسخ هذه القيم على أرض الواقع، جاء دور النيابة العامة لدولة الإمارات، لتكون قادرة على تحقيق العدالة اليسيرة الناجزة في إبلاغ الحقوق لأصحابها وطالبيها، وبطموح لا حدود له في أداء الأمانة، لتصبح نموذجاً يُقتدى به في كافة أرجاء الأرض".

واختتم النائب العام حديثه قائلاً: "نجدد العهد، ونرفع رؤوسنا فخراً بما تحقق، وعزيمتنا بما هو آت. فالمسيرة مستمرة… والثقة راسخة… والعدالة باقية، ما بقيت الإمارات".

كما أطلق النائب العام للاتحاد "إستراتيجية النيابة العامة 2025–2030 ، معلناً مرحلة جديدة ترسخ مكانة النيابة العامة في المستقبل.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم مشهد افتتاحي تضمن عرضاً تجريدياً يروي رحلة رمزية يقوم بها طفل يمثل المستقبل، يجمع خلال هذه الرحلة أجزاء تشكل درع النيابة العامة وذلك عبر محطات زمنية مختلفة، كما تضمن الحفل عرضاً ضوئياً بتقنية Projection Mapping يُسلط على مبنى النيابة العامة، يستعرض من خلالها مسيرتها المؤسسية.

ثم قُدمت أغنية "طيب الفال" المهداة من النيابة العامة الاتحادية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في لفتة تعبر عن الامتنان العميق والتقدير الكبير لسموه.

ثم عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يستعرض أبرز محطات تطور النيابة العامة منذ تأسيسها بدءاً بتشكيلها القانوني مروراً بترسيخ بنيتها المؤسسية، وصولاً إلى التحول الرقمي والتوسع في التخصصات ومبادراتها المجتمعية.

ثم تحدثت فاطمة حمد جروان الشامسي، وكيل نيابة في النيابة العامة الاتحادية، عن مسيرة تمكين المرأة في النيابة العامة من خلال تجربتها، مشيرة إلى الرؤية المؤسسية للنيابة العامة، وهي البيئة التي منحت المرأة الإماراتية المساحة لتكون شريكة في صناعة العدالة ومساهمة في تطوير معاييرها.

ثم استعرض سالم علي الزعابي، رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، رؤية النيابة العامة الاستشرافية لعام 2045، في عرض تخيلي باستخدام الشاشات والأضواء بعنوان "نيابة المستقبل"، متحدثاً عن منظومات رقمية متكاملة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات ناشئة.

كما أكد الزعابي استعداد النيابة العامة للمستقبل من خلال عرض إستراتيجية النيابة العامة 2025–2030 والتي تشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة وصولاً إلى الريادة.