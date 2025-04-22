مكتوم بن محمد: بناء الإنسان هو الطريق لبناء المستقبل.. وقوة الإمارات من قوة أبنائها

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة "كوادر الإمارات العالمية"، وهي مبادرة تهدف إلى توعية الكوادر المواطنة الإماراتية العاملة في الدولة والطلبة الإماراتيين في مختلف المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية، للتعرف على المنظمات المالية الدولية وتشجيعهم لاكتشاف فرص التدريب والإعارة والتعيين التي تقدمها هذه المنظمات.

وتأتي المبادرة في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، كما تعكس حرص وزارة المالية على تحقيق أقصى استفادة بما يدعم رؤية القيادة ويعزز حضور دولة الإمارات على الساحة الدولية.

رؤية استراتيجية

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن مبادرة "كوادر الإمارات العالمية"، تجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها للمشاركة في صناعة القرارات العالمية. وقال سموه: "إن هذه المبادرة ليست مجرد فرصة لتعزيز وعي الكوادر الوطنية فحسب، بل هي استثمار طويل الأمد في تمكين الإماراتيين من التأثير في المؤسسات المالية الدولية وتقديم رؤى مبتكرة تعكس تفوق الدولة في مختلف المجالات المالية والاقتصادية".

وأضاف سموه: "نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن قوة الدولة تكمن في قوة أبنائها، وعبر هذه المبادرة نسعى إلى ترسيخ حضورنا في المنظمات المالية الدولية من خلال كوادرنا الوطنية المؤهلة، فالخبرات والمعارف التي يكتسبها المستفيدون من الفرص التي تقدمها المنظمات المالية الدولية تعزز من قدراتهم وترتقي بإسهاماتهم على المستويين الإقليمي والدولي، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتابع سموه "إننا ننظر إلى هذه المبادرة على أنها جسر مهم لتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية الدولية، مما يدعم مساعينا لإحداث تأثير إيجابي على مستوى السياسات الاقتصادية العالمية، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يتمتع بالمصداقية والكفاءة."

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نؤمن في دولة الإمارات بأن بناء الإنسان هو الطريق الأمثل لبناء المستقبل".

وأضاف سموه: "أطلقنا مبادرة "كوادر الإمارات العالمية" لتمكين شبابنا وكفاءاتنا الوطنية من الوصول للمنظمات المالية الدولية، والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية من خلال برامج تدريبية وتوعوية ومذكرات تفاهم تعزز جاهزيتهم وقدرتهم على التأثير".

وتابع سموه: "قوة الإمارات من قوة أبنائها، وتفوق شباب الإمارات في المجالات الاقتصادية والمالية يرسّخ ريادة الإمارات بين الأمم".

اكتساب المهارات

من جانبه، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تمثل مبادرة "كوادر الإمارات العالمية" نقلة نوعية في جهود الوزارة لبناء جيل من القيادات الوطنية المؤهلة للعمل المالي الدولي، مشيراً إلى أن المبادرة تعزز من السمعة المؤسسية للوزارة وترسخ مكانتها كجهة رائدة في تحقيق توجهات الحكومة الاتحادية".

وأضاف "المبادرة تهدف إلى التوعية بالمنظمات المالية الدولية والفرص المتاحة لتدريب وتأهيل عالي المستوى لاكتساب المهارات والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وشغل المناصب القيادية في المؤسسات المالية الدولية".

شبكة علاقات دولية

وتستهدف المبادرة رفع وعي الكوادر المواطنة من المشاركين في ورش العمل التوعوية والجلسات التفاعلية، وتمكينهم من بناء شبكة علاقات دولية تعزز من مسيرتهم المهنية وتنعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات مما يعزز من مكانتها على الصعيد الدولي.

وسيتم تنفيذ المبادرة بالشراكة مع منظمات مالية دولية رائدة، حيث أن دولة الإمارات عضو في عدد من المنظمات المالية الدولية مثل، مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد، وصندوق النقد العربي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.