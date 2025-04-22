توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجات الحرارة الخميس المقبل، ثم تعاود الارتفاع السبت المقبل، مع تشكل الضباب ونشاط حركة الرياح على بعض المناطق في الدولة.

وذكر المركز في نشرته حول الطقس ابتداء من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل 26 أبريل الجاري، أنه رطب صباحاً على بعض المناطق الشمالية، صحو إلى غائم جزئي أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن تشهد درجات الحرارة خاصة على السواحل انخفاضا، الخميس المقبل فيما يكون الطقس صحو بوجه عام ، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، فيما يتوقع تشكل ضباب خفيف يوم الجمعة المقبل.

وتوقع المركز أن تشهد درجات الحرارة يوم السبت المقبل ارتفاعا مع نشاط حركة الرياح الجنوبية الغربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها تصل إلى 40 كم/س.