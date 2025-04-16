وزارة الأسرة: حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات المقدمة لكبار المواطنين

قالت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل إنه يوجد على اجندة الوزارة العديد من المشاريع التطويرية المزمع تقدمها لفئة كبار المواطنين، تتضمن إطلاق خدمة هاتفية موثوقة، يتمثل في خط مساعدة لكبار المواطنين لتحديث بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت.

وبينت خلال رد كتابي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، أن المشاريع تشتمل التعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والبنوك والمراكز الصحية لضمان تكامل البيانات وتحديثها بشكل موحد وسهل دون تكرار الإجراءات من خلال هذه الحزمة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تمكين كبار المواطنين من الاستفادة من خدمات نوعية تحترم كرامتهم وتضمن استقلاليته وتحميهم من أي شكل من أشكال الإقصاء والاستغلال، لافته إلى أن الوزارة تعمل على صعيد تحسين الخدمات العامة لكبار المواطنين، على إطلاق وحدات متنقلة تزور الأحياء والمناطق السكنية لتقديم الخدمات الصحية والخدمية مباشرة لكبار المواطنين، خاصة لمن لديهم صعوبة في التنقل، فضلاً عن تصميم برامج تدريبية تكنولوجية مبسطة لتأهيل كبار المواطنين على استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية بشكل تدريجي.

وأكدت أن الوزرة تدرك بان كبار المواطنين يشكلون ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، وأن توفير خدمات متكاملة لهم يعكس التقدير الدولة لإعطائهم ودورهم المحوري، وبناء عليه، تسعي الوزارة إلى تبني حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات المقدمة إليهم، لا سيما في الجوانب التي تمثل تحديا مباشرا لهم، مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية.