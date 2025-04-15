10 ابتكارات طبية في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة

كشفت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن 10 ابتكارات في مجال الرعاية الصحية، تستعرضها خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة.

وتأكدت عميدة كلية الطب والعلوم الصحية، الدكتورة حبيبة الصفار، أن المشاريع تتضمن نظام «كاير إكس»، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لدعم عملية التشخيص عن بُعد، وإدارة الأمراض المزمنة، وزراعة الركبة البوليمرية المصنوعة بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد وتحاكي العظام البشرية، كما يبحث مشروع آخر في الأمراض التنكسية العصبية لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، إضافة إلى جهاز يمكن ارتداؤه للإبلاغ عن سقوط المريض، ورقائق إلكترونية حيوية للتشخيص الدقيق، وجهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي ويُستخدم في تشخيص الأمراض النادرة، ومشروع الجينوم المرجعي الإماراتي المصمم لإنشاء جينوم خاص بسكان الإمارات.

وتشمل أبرز الموضوعات الأخرى الخصائص المضادة للسكري في حليب الإبل، ونظام مراقبة صحة الأم والرضع المستخدم في 18 مستشفى في أبوظبي.