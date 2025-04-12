متزوج حديثاً وزوجتي تتابع صفحات صناع محتوى وتحاول تقليد حياة الرفاهية والبذخ التي يروجون لها؟ عبدالله أحمد

ليس كل ما تراه أعيننا عبر المنصات حقيقياً وواقعياً، وأكثر هذه الفيديوهات من غير المواطنين، وأحياناً يكونون خارج الدولة، ويحرّضون شباب الدولة على الانخراط في هذه التجارب، والدخول إلى هذا العالم وممارسة الرفاهية الزائدة، ما يضعهم مستقبلاً في أزمات مادية واجتماعية، ويتسبب لهم في عثرات كثيرة. ونقول للشباب ارتقوا بأفكاركم، ودبّروا أموركم، وعيشوا واقعكم الحقيقي، ولا تنساقوا وراء مزاعم تحقيق الرفاهية والأرباح الخيالية التي تخالف الواقع، وتصيب الإنسان بالوهن والإحباط وعدم التوفيق، وعدم القدرة على مجاراة ما يشاهدونه، وننصحهم بأن يتفهموا الواقع، لأن العيش في المستوى المعقول يجعل الإنسان سعيداً، لكن العيش في الرفاهية غير المقدور عليها يجعل الإنسان يعيش بشكل خطأ، وفي النهاية يتسبب لنفسه في التعاسة وعدم الرضا والنفور من الحياة، وتحدث له انتكاسة، لذا الحذر كل الحذر من بائعي الرفاهية الزائدة، والداعين إلى البذخ باستغلال الشباب وتحويلهم إلى فقراء نتيجة محاولة تقليدهم.

مستشار أسري وأستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية