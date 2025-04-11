تطوير تجربة دبي في الرقابة على السلع مع شركاء عالميين

نظّمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (SIRA) بالتعاون مع المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات ( BAFA ) في ألمانيا، ورشة عمل تدريبية وتوعية بعنوان " الرقابة في الصادرات والواردات على السلع ذات الاستخدام المزدوج"، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الرقابة والتفتيش في مجال مراقبة التجارة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج.

وأفادت المؤسسة بأن الورشة أقيمت على مدى أربعة أيام، خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2025، وشارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين، بحضور موظفين من مختلف الجهات في حكومة دبي، شملت جمارك دبي، والبلدية ، وهيئة الطيران المدني و المكتب التنفيذي للرقابة و حظر الانتشار، وبحضور موظفي الصناعة الأمنية.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة في إطار التزام المؤسسة الدائم بتطوير العلاقات مع الجهات المعنية محلياً ودولياً للاستفادة منها في تعزيز منظومة الأمن من خلال التعاون مع الإدارات المختلفة ومنها، إدارة السلع المقيدة بالمؤسسة، والمعنية بإصدار تصاريح شحنات المواد الخطرة و السلع ذات الاستخدام المزدوج في إمارة دبي.

ولفتت إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الفنية والمهنية لموظفي حكومة دبي المختصين في المجال، عبر تمكينهم من فهم جميع الإجراءات الخاصة بالرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتطبيق النماذج العملية لمحاكاة واقع العمل اليومي، وبناء قدراتهم في تقييم الطلبات وفقًا للمعايير القانونية والتقنية والإدارية المعتمدة دوليا.

كما هدفت الورشة إلى تطوير أدوات اتخاذ القرار بشأن طلبات التراخيص، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتحقيق الامتثال لأفضل ممارسات الحوكمة، بما يسهم في رفع جودة العمل الرقابي، ويعزز من مكانة إمارة دبي كمركز إقليمي للامتثال التجاري والأمني.

واختتمت الورشة بجلسة تقييم شاملة، تم خلالها عرض أبرز النتائج وملاحظات المشاركين، كما تمت مناقشة المقترحات الخاصة بالخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الصناعة الأمنية وشركائها الدوليين، مع التركيز على أهمية استمرار التدريب العملي والتخصصي، والتوسع في تبادل الخبرات والممارسات بين الجهات المعنية بمراقبة الصادرات.