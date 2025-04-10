حمدان بن محمد: أبناء الإمارات الدارسين في الخارج سفراء لوطنهم ومرآة لثقافته وقيمه

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عدداً من الطلبة الإماراتيين الدارسين في جامعات الهند، حرصاً على الاطمئنان على أحوالهم ومسيرتهم الأكاديمية.

وأكد سموّه حرص الدولة على توفير كل أشكال الدعم اللازمة لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية والعلمية بكل يسر وسهولة وأن أبناء الإمارات الدارسين في الخارج هم سفراء لوطنهم، ومرآة لثقافته وقِيَمه الأصيلة.