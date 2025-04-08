60 باحثاً يشاركون في ندوة «التحديات العالمية للتعليم»

نظمت جامعة الشارقة ندوة علمية دولية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية الأوروبية (RAED) في إسبانيا، لتبادل الخبرات حول التحديات العالمية في مجالات التعليم والتكنولوجيا والصحة والعلوم الاجتماعية.

شارك في الندوة رئيس الأكاديمية الملكية الأوروبية، البروفيسور ألفريدو ركافورت نيكولو، وأكثر من 60 عالماً وباحثاً من مختلف أنحاء العالم.

افتتح الندوة مدير جامعة الشارقة، الدكتور حميد مجول النعيمي، الذي أكّد أن الندوة تمثّل منصة لتعزيز الحوار بين الخبراء العالميين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتجسّد رؤية الجامعة في دفع عجلة المعرفة وبناء جسور التعاون الدولي، مشيراً إلى أن محاور الندوة تلامس قضايا العصر، مثل الذكاء الاصطناعي والاستدامة والصحة العامة، التي تشكل أولويات استراتيجية للجامعة.

من جانبه، عبّر البروفيسور ركافورت نيكولو عن شكره لجامعة الشارقة على استضافة الندوة، ودعا إلى استمرار التعاون بين الطرفين.

وتناولت الندوة محاور علمية متعددة، منها مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، وأبحاث في مجال الاستدامة والطاقة الخضراء، إضافة إلى دور الفنون في بناء الهوية الثقافية، كما تطرقت محاضرات إلى التحديات الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسبل تحسين التواصل الطبي.