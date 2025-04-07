في قلب الكارثة.. جهود إماراتية في محل تقدير شعب ميانمار

في لحظات عصيبة هزت أرض ميانمار، تجلت أصالة دولة الإمارات العربية المتحدة وكرم شعبها الأصيل، فبعد أن ضرب الزلزال المدمر البلاد بقوة 7.7 درجة في الثامن والعشرين من مارس الماضي مخلفا وراءه دمارا هائلا وفقدا موجعا للأرواح، سارعت الإمارات لتقديم يد العون والمساعدة.

وقد عبر يو كو كو هلاينغ وزير مكتب مجلس إدارة الدولة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عن أسمى آيات الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، قائلا : إن حكومة ميانمار وشعبها، يقدرون تقديرا عميقا تعاطف دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها وحسن النوايا الذي أظهرته تجاه ميانمار في هذه الأوقات العصيبة، إن شعب ميانمار لن يمحوا أبدا من ذاكرته هذه اللفتة الإنسانية الكريمة.

وفي مبادرة نبيلة تجسد قيم الإنسانية، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بإرسال فريق البحث والإنقاذ الإماراتي التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة، لدعم جهود البحث والإنقاذ للمتأثرين من آثار الزلزال الذي ضرب جمهورية اتحاد ماينمار، حيث باشر الفريق فور وصوله مهامه الإنسانية والإغاثية في المناطق المتضررة.



وأشاد الوزير يو كو كو هلاينغ، بالاحترافية العالية والجهود الدؤوبة التي بذلها فريق الإنقاذ الإماراتي، مؤكدا على الأثر الإيجابي للمساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات في التخفيف من وطأة الكارثة على شعب ميانمار.