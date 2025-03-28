55 ألف مستفيد من مبادرات «طرق دبي» خلال رمضان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن 55 ألف شخص استفادوا من 20 مبادرة مجتمعية نظمتها خلال شهر رمضان، وتضمنت فعاليات وأنشطة مجتمعية نُفّذت بمشاركة موظفي الهيئة ومتطوعين في مواقع متعددة، منها المبنى الرئيس للهيئة، ومحطات المترو، والنقل البحري.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن المبادرات استهدفت مختلف الفئات، بما في ذلك أصحاب الهمم والأيتام، وسائقو دراجات التوصيل، وسائقو الشاحنات، ومستخدمو وسائل النقل العام، والأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود، وسكن العمال، في إطار ترسيخ قيم التسامح والتعاون والعمل الجماعي التي تتبناها الهيئة، ونُفذت المبادرات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وجمعية دبي الخيرية، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، وجمعية بيت الخير، و«كيوليس إم إتش أي»، و«نون فود»، و«الأيادي الخضراء»، و«معاً».

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، عبدالله يوسف آل علي: «تحرص الهيئة على ترسيخ دورها الريادي في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة التي تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم العطاء والعمل الإنساني. وجاءت مبادراتنا لهذا العام متماشية مع (عام المجتمع)، حيث ركزنا على تقديم دعم ملموس وواسع النطاق للفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب تشجيع ثقافة التطوع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية».

وأضاف آل علي: «تعمل الهيئة على تقييم أنشطتنا الاجتماعية، وتحليل مدى التفاعل معها، وإحصاء أعداد المستفيدين والمتطوعين وساعات العمل التطوعي، بهدف قياس الأثر المحقق، وتطوير المبادرات الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر تكافلاً وتماسكاً، عبر مبادرات مستدامة تُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في حياة الأفراد».

ووفقاً للإحصاءات، بلغ عدد المستفيدين من مشروع «إفطار صائم» الذي نُظم بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، أكثر من 30 ألف مستفيد، بينما استفاد 15,500 شخص من مبادرة «باص الخير» التي شملت سائقي الحافلات، ودراجات التوصيل، والعمال، ورواد العبرات، كما استفاد 5000 شخص من الأنشطة المخصصة لرواد محطات المترو، أما مبادرة «المير الرمضاني» التي تتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، واستهدفت الأسر المتعففة، حيث تم توزيع 1000 بطاقة نول عليها لدعمها خلال الشهر الفضيل.

وفي ما يتعلق بالعمل التطوعي، أوضح آل علي أن الهيئة عززت ثقافة التطوع في المجتمع من خلال مشاركة أكثر من 350 متطوعاً من موظفيها، الذين يمثلون مختلف القطاعات والمؤسسات التابعة لها. وأسهم المتطوعون في تنفيذ المبادرات المجتمعية، حيث قدموا أكثر من 1500 ساعة تطوعية خلال شهر رمضان، ما يعكس التزام الهيئة بنشر قيم العطاء وتعزيز التلاحم المجتمعي.

ونفذت الهيئة مبادراتها المجتمعية للاحتفال بقرب عيد الفطر المبارك، حيث نُظمت في مجلس كبار المواطنين التابع لهيئة تنمية المجتمع، وتضمنت عروضاً ثقافية، وألعاباً شعبية، وورش عمل فنية، إلى جانب مبادرة «فرحة العيد»، من خلال توزيع العيدية على الحضور في محطة مترو اتصالات، كما استهدفت الفعالية الأيتام وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بمشاركة اللجنة النسائية ومجلس شباب الهيئة، وتضمنت الفعالية توزيع الهدايا على العمال، بالتعاون مع جهات متعددة، منها هيئة تنمية المجتمع، و«كيوليس إم إتش أي»، ودار الحي للخياطة الرجالية، و«تويغز فلاور هاوس»، وهند العود، وخلطات، و«تويز آر أص».

واختتمت الهيئة فعالياتها المجتمعية خلال الأسبوع الأخير من رمضان، تزامناً مع شهر القراءة (الإمارات تقرأ)، حيث نظّمت ورشاً تفاعلية لأبناء الموظفين، بالتعاون مع مجتمع هواوي، تضمنت جلسات قرائية وكتابية، إضافة إلى توزيع نسخ من «مجلة سلامة» على الأطفال المشاركين، في إطار دعمها للمبادرات الوطنية والتشجيع على القراءة.

عبدالله آل علي:

• 350 موظفاً قدموا 1500 ساعة تطوعية خلال الشهر الفضيل.