8 ملايين درهم من 4 مؤسسات دعماً لـ «وقف الأب»

5 ملايين درهم من «كار فير»

جاسبير باسي: يشرفني الإسهام في حملة «وقف الأب» عن روح زوجي كولويندر سينغ باسي.

انضمت مجموعة «كار فير» إلى قائمة المساهمين في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، حيث أعلنت المجموعة عن إسهامها بمبلغ خمسة ملايين درهم، لدعم مستهدفات الحملة. وقالت مالكة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة «كار فير»، جاسبير باسي: «يشرفني الإسهام في(حملة وقف الأب) عن روح زوجي كولويندر سينغ باسي، وهو ما يعكس قناعتنا بتعاون جميع فئات المجتمع لتقديم الدعم لكل محتاج، بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات في نشر الخير، وتعزيز مساعي مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)».

مليون درهم من «فكس، شوكولاتة دبي الأصلية»



انضمت شركة «فكس، شوكولاتة دبي الأصلية» إلى قائمة المساهمين في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يُخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، حيث أعلنت الشركة عن تقديمها مليون درهم دعماً للحملة الرمضانية الوقفية.

وأكّدت شركة «فكس، شوكولاتة دبي الأصلية» أن حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي رسالة أمل جديدة إلى المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بما يجسّد قيم البذل والعطاء الراسخة في مجتمع الإمارات، وسعي أفراده إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين بكل السبل المتاحة. وقالت الشركة: «الإسهام في هذه الحملة الرمضانية الوقفية، يعبر عن المثل العظيمة التي يمثلها الأب في حياة كل منا».

«ماج القابضة» تسهم بمليون درهم

موفق القداح: الحملة علامة بارزة في مسيرة الخير الإماراتية الممتدة آثارها الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم.

انضمت مجموعة «ماج القابضة» إلى قائمة المساهمين في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام.

وقال مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ماج القابضة» موفق أحمد القداح، إن حملة «وقف الأب» تمثّل علامة بارزة في مسيرة الخير الإماراتية، التي امتدت آثارها الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم، وأسهمت في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة في قطاعات عدة، وفي مقدمتها توفير الرعاية الصحية المستدامة، ودعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً.

«رئيس حسن سعدي» تدعم بمليون درهم



أعلنت «مجموعة رئيس حسن سعدي» عن إسهامها بمليون درهم في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يُخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة رئيس حسن سعدي»،

سعدي عبدالرحيم الرئيس: «تعكس حملة (وقف الأب) روح التعاون التي يتبناها المجتمع الإماراتي، لتحقيق الأثر الإيجابي المستدام في حياة المرضى وذويهم، ويجسّد هذا الوقف القيم الإنسانية، لدعم المرضى المحتاجين من مختلف أنحاء العالم، ومنحهم فرصة جديدة للحياة، لذلك أدعو الجميع إلى المشاركة في هذه الحملة الإنسانية لإحداث فرق في حياة المرضى، لأننا نستطيع معاً تخفيف آلام المحتاجين ومساعدتهم».