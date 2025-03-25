254 إنذاراً لمنشآت غذائية ومهنية خالفت الاشتراطات الصحية في دبا الفجيرة

أعلنت بلدية دبا الفجيرة أنها حررت 254 إنذاراً بحق منشآت غذائية ومهنية خالفت الاشتراطات الصحية، منذ بداية شهر رمضان.

وأشارت البلدية، على موقعها الإلكتروني، إلى أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت 755 زيارة تفتيشية على منشآت غذائية ومهنية، شملت السوق الرمضاني، والمطاعم، والمطابخ الشعبية، والصالونات الرجالية والنسائية، وعدداً من المنشآت الأخرى.

وأكّد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، أن عودة السوق الرمضاني قد أتاحت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مزاولة نشاط عرض وبيع الأطعمة الرمضانية بمختلف أنواعها في أماكن عدة، منها أمام جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وأمام المحال في دبا، وأمام سوق البدية للخضراوات والفواكه.

وأضاف اليماحي أن فرق التفتيش في البلدية تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هدف الحملات والجولات التفتيشية المكثّفة التي تقوم بها البلدية تزامناً مع شهر رمضان المبارك، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، هو حماية المستهلك، والتأكد من سلامة المواد الغذائية والنظافة العامة، ومدى التزام المؤسسات الغذائية بالاشتراطات الصحية والاحترازية والوقائية، إضافة إلى مكافحة الغش التجاري.

وأشار اليماحي إلى أن البلدية أولت اهتماماً كبيراً بتجهيز المقاصب في دبا والبدية بالاحتياجات الضرورية كافة لتغطية عمليات الذبح خلال الشهر الكريم، مؤكداً أن البلدية حريصة على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع المرافق الخدمية.

وأضاف أن الزيارات التفتيشية شملت أيضاً التأكد من التزام العاملين في المنشآت الغذائية والمهنية بالمعايير الصحية، بما في ذلك حمل البطاقات الصحية السارية، واتباع إجراءات النظافة والتعقيم، مع رصد أي تجاوزات قد تؤثر في الصحة العامة، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون مع المخالفات الجسيمة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، والتي قد تصل إلى الإغلاق المؤقت أو فرض غرامات مشددة.

وأوضح أن فرق التفتيش تعمل وفق خطة دورية خلال الشهر الكريم، وتستهدف جميع المنشآت الغذائية، لضبط أي تجاوزات قد تضر بصحة المستهلكين، داعياً الجمهور إلى التعاون مع البلدية عبر الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مكتب الطوارئ (092443399) أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.