محمد بن راشد: الشاب يوسف عبدالله مجتهد ومبادر

أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجهود الشاب يوسف محمد عبدالله، واجتهاده ومبادرته لخدمة الناس في مكان عمله بمركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات في القصيص.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في تقرير حديث وصلني للمتسوق السري.. ومن مركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات في القصيص.. تابعنا يوسف محمد عبدالله.. شاب مجتهد.. بشوش.. مبادر لخدمة الناس.. حريص على إنجاز معاملاتهم.. يلتف حوله المتعاملون ويشكرونه على خدمته».

وأضاف سموّه: «تحية ليوسف.. نحن نتابعك.. ونتابع غيرك من الشباب والشابات المتفانين في خدمة الناس.. الحريصين على سمعة دبي».

محمد بن راشد:

• نتابع الشباب والشابات المتفانين في خدمة الناس.. الحريصين على سمعة دبي.