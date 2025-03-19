مواليد عام زايد.. 7 سنابل في حب الخير

يقف مواليد «عام زايد» 2018، الذي وافق ذكرى مرور 100 سنة على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اليوم، على أعتاب السنة السابعة للتهنئة المميزة التي رافقت قدومهم إلى الدنيا (تذكار خاص يحمل شعار العام، مرفق برسالة شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله)، هنأ فيها والديهم ورحّب بقدومهم، وحثهم على حب الوطن والإخلاص له، والمحافظة على القيم النبيلة التي غرسها المغفور له في نفوس المواطنين والحرص على التمسك بنهجه في حب الخير.

وأعرب «مواليد عام زايد»، الذين التقتهم «الإمارات اليوم»، فاطمة الشاعر، وريم آل علي، وآمنة هناوي، ولطيفة الشقصي، وزايد عبدالله، وخالد المهيري، وميرة الشامسي، وبطي المسيبي وحسن المرر، عن سعادتهم الكبيرة بيوم ميلادهم الذي عرّفهم إلى «بابا زايد»، وتعرفوا من خلاله إلى «زايد الإنسان» و«زايد الخير» و«زايد العطاء»، متمنين أن يكونوا «خير مثال لـ(عيال زايد) مستقبلاً».