محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"

قضت اليوم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ "عصابة بهلول" ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجن لمـدة خمس عشرة سنة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستـة عشر متهما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.

وكان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وسـلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصابة إجرامية أطلقـوا عليها مسمى "عصابة بهلول" تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أمــوال محــــرمة واقتــسام حصيــلتها فيما بينهم من خلال فرض السطـوة وبسط النفـوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصـات التواصل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشـاعـة الرهـبة في نفـوس الضحـايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـدر المتحصـلات غيـر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.