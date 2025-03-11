محمد بن زايد: التعليم أولوية رئيسة للدولة

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عدداً من المعلمين والإداريين والطلاب المتميزين من مختلف مدارس الدولة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى بقصر البطين في أبوظبي، المعلمين والإداريين والطلاب المتميزين، بالشهر الفضيل، داعياً الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى أسرهم بالخير والسعادة، وشكرهم لجهودهم المتميزة في المجال التعليمي، مؤكداً سموه أن التعليم، الذي يتمحور حول الإنسان والارتقاء بقدراته ومهاراته، يمثّل أولوية رئيسة للدولة، لأنه طريقها نحو المستقبل الأفضل الذي تطمح إليه وتعمل من أجله.

وشدّد سموّه على أن دولة الإمارات حريصة على استثمار التطور في مجال التكنولوجيا، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، للنهوض بالتعليم، وفي الوقت نفسه تُعِدّ العنصر البشري المتميز، سواء كان معلماً أو إدارياً أو طالباً، المحرك الأساسي للعملية التعليمية، ودوره جوهري في تحقيق أهدافها المرجوّة.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المعلمين والإداريين والطلاب المتميزين، إلى مواصلة العمل والمثابرة لتحقيق طموحاتهم وخدمة مجتمعهم.

حضر اللقاء عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب عدد من القيادات التربوية.

رئيس الدولة:

. حريصون على استثمار التطور في التكنولوجيا، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، للنهوض بالتعليم.