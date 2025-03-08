حمدان بن محمد يعين رابعة السميطي مديراً تنفيذياً لمؤسسة مدارس راشد ولطيفة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم 15 لسنة 2025 بتعيين الدكتورة رابعة السميطي، مديراً تنفيذياً لمؤسسة مدارس راشد ولطيفة، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وتمتلك الدكتورة رابعة السميطي خبرة كبيرة في المجال التربوي، حيث شغلت مواقع مهمة شملت: منصب وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، ومدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، كما شغلت كرسي الممثل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس أمناء برنامج تقييم الطلاب الدوليين (PISA) لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، وكرسي الممثل الرسمي للدولة في الجمعية العمومية لدى الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA).

وتحمل رابعة السميطي شهادة الدكتوراه في الإدارة الدولية للتعليم من الجامعة البريطانية في دبي اشتراكاً مع جامعة بيرمنغهام في المملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في التربية من جامعة بريستول في المملكة المتحدة، وهي خريجة برنامج حكومة دبي للقيادات الشابة، وبرنامج حكومة الإمارات للقيادات التنفيذية.

يذكر أن مؤسسة مدارس راشد ولطيفة تهدف إلى تقديم تعليم مدرسي عالي الجودة، بتطبيق الأنظمة التعليمية الحديثة والمناهج الدراسية المتطورة، إضافة إلى تعزيز التبادل المعرفي في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية.