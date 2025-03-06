رئيس الدولة يؤكد حرص الإمارات على بناء شراكات تنموية مع الدول الإفريقية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وفوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى إمكانيات تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون خاصة الاقتصادي والتجاري والاستثماري والطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الأولوية التنموية للبلدين وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

ورحب سموه ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ بالرئيس الضيف الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات والذي هنأ سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك .. متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء حرص الإمارات على مواصلة بناء شراكات تنموية مع الدول الإفريقية من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لشعوبها والعالم.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإفريقيا الوسطى إلى الأمام بما يعود بالخير على البلدين ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما ويلبي تطلعاتهما نحو المستقبل.

حضر اللقاء،سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وراشد الشامسي سفير الدولة لدى إفريقيا الوسطى.