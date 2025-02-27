ذياب بن محمد بن زايد يقدّم واجب العزاء بوفاة والدة الشهيد ناصر علي البلوشي

قدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة محمد حسن الطاهر، والدة الشهيد ناصر علي حسن محمد البلوشي.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مريشيد في الفجيرة، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.