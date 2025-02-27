محمد بن راشد: متفائل بفريق دبي .. متفائل بفريق يقوده حمدان بن محمد

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي لا تنتظر المستقبل للتعامل مع ما يفرضه من واقع وتحديات، بل تذهب إليه بخطوات استباقية واثقة، وتحولات سريعة تختصر الزمن".

جاء ذلك، خلال حضور سموّه، برفقة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، فعاليات "مخيم دبي" الذي عُقد بمشاركة جمع من مسؤولي الجهات الحكومية في الإمارة، في مبادرة هدفها تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في استشراف وتصميم مسارات وسيناريوهات المستقبل في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وأضاف سموّه: جلسات ونقاشات وأعمال "مخيم دبي" تواكب نهج دبي في استباق تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص للنمو والابتكار، والمساهمة في صناعة تحولاته المستقبلية؛ ومخرجاته الواعدة تؤكد أن جميع مؤسسات دبي تعمل في إطار واضح من التكامل والتعاون والتناغم، لنرسخ تنافسيتنا العالمية في كافة المجالات، لصالح الوطن والمواطن، ولنكون دائماً في مقدمة ركب الحضارة البشرية، ويكون مجتمعنا دائماً الأفضل في النمو والأفضل في جودة الحياة والأفضل في العيش والعمل، الآن وفي المستقبل، ودائماً بمشيئة الله.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مخيم دبي.. مجموعة من عشاق دبي من مسؤوليها المخلصين جمعهم حمدان بن محمد .. وضع لهم هدف : العمل كفريق واحد .. مناقشة التحديات كعائلة واحدة .. ووضع أحلام جديدة لتبقي دبي هي دبي .. وليضمن فريقها أفضل حياة في العالم لسكانها والمقيمين فيها .

وأضاف سموه :"متفائل بفريق دبي .. متفائل بفريق يقوده حمدان بن محمد ."

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصبحت نموذجاً عالمياً في جاهزية القطاع الحكومي للمستقبل وقدرته على تشكيل منظومة فرصه الواعدة، مستندة إلى رؤية وتوجهات طموحة، وإيمان راسخ بأن المستقبل تصنعه العقول الطموحة والإرادة القوية، وأن روح الفريق وعقلية التكامل بين الجهات هما الركيزة الأساسية لتحقيق الريادة العالمية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار في صناعة المستقبل.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: طموحنا في دبي لا حدود له، ورهاننا على المستقبل مستمر، فنحن لا نتوقف عند التحديات، بل نحولها إلى فرص لتحقيق رؤى وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتواصل دبي ريادتها نموذجاً عالمياً في جاهزية القطاع الحكومي للمستقبل وفرصه المتنوعة والواعدة، معتمدة على نهج شامل يجمع القطاعين الحكومي والخاص، ويعزز الشراكة بينهما في تصميم مسارات مستقبل دبي.

وأضاف سموّه: الجهات الحكومية في دبي نموذج في التكامل والتعاون الهادف لخدمة الوطن والارتقاء بجودة حياة المجتمع، ومخيم دبي منصة لتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، ورفع مستويات الاستعداد والجاهزية للتحولات الكبرى المقبلة، لتظل دبي الأولى عالمياً في المرونة والاستعداد لتحديات المستقبل.

حضر "مخيم دبي"، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

ويمثل "مخيم دبي" منصة جامعة لقيادات حكومة دبي، وبيئة حاضنة ومعززة لروح الفريق الواحد في العمل الحكومي، تركز على ترسيخ التكامل بين الجهات في استشراف وتصميم مسارات المستقبل.

وناقش المشاركون في "مخيم دبي" السيناريوهات والتوجهات المستقبلية، وأبرز التحولات التي ستشهدها القطاعات الحكومية والاقتصادية والمجتمعية خلال الفترة المقبلة، وتبادلوا الأفكار والرؤى الكفيلة بتشكيل حلول مبتكرة لتحدياتها.

وتم توزيع المشاركين في مجموعات عمل لمناقشة السيناريوهات المستقبلية، بهدف تطوير خطط واستراتيجيات تكفل التعامل بكفاءة مع التحولات المستقبلية، واستعراض سبل تطوير استراتيجيات مرنة ومستدامة تضمن جاهزية دبي، وتمكنها من بناء منظومة فرص مستقبلية واعدة بالاستفادة من التطورات المتسارعة عالميا.

وتضمّن جدول أعمال "مخيم دبي" ورش عمل وجلسات حوارية تفاعلية ركّزت على عدد من المحاور الاستراتيجية التي تشمل التحوّل التكنولوجي، والبنية التحتية والبيئة والمجتمع بالإضافة إلى المرونة المناخية، وتطوير المدن الذكية، وتعزيز استدامة الخدمات العامة، والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر على المدن الكبرى، إلى جانب تأثير التطورات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة على طريقة عمل الحكومات المستقبلية.