رئيس الدولة يبحث هاتفيا والرئيس الإندونيسي مسارات العمل المشترك

رئيس الدولة يبحث هاتفيا والرئيس الإندونيسي مسارات العمل المشترك
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا.. بحثا خلاله العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين خاصة في المجالات التنموية وفرص تطويرها في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.
واستعرض سموه والرئيس الإندونيسي مسارات العمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها من المجالات التي تمثل أولوية تنموية للبلدين.
كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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