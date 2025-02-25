رئيس الدولة يبحث هاتفيا والرئيس الإندونيسي مسارات العمل المشترك

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا.. بحثا خلاله العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين خاصة في المجالات التنموية وفرص تطويرها في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

واستعرض سموه والرئيس الإندونيسي مسارات العمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها من المجالات التي تمثل أولوية تنموية للبلدين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.