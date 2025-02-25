رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان في روما تعزيز علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجا ميلوني، أمس، مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة ورئيسة الوزراء الإيطالية، في مقر رئاسة الحكومة بروما، في إطار «زيارة دولة» يقوم بها سموه إلى إيطاليا، حيث رحبت رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية بسموه والوفد المرافق، معربة عن تطلعها إلى أن تُشكل الزيارة دفعاً قوياً لمسار علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، التطور المستمر الذي تشهده علاقات البلدين، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى الجوانب الثقافية، في ظل شراكتهما الاستراتيجية التي تُعد إطاراً مهماً لدفع علاقاتهما التنموية إلى الأمام وتحقيق تطلعات شعبيهما.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن العلاقات الإماراتية - الإيطالية تعود إلى العام الأول لتأسيس دولة الإمارات، وتطورت على مدى العقود الماضية حتى وصلت إلى مستوى شراكة استراتيجية، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على تحقيق أهداف هذه الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة لمصلحة البلدين والشعبين.

وقال سموه في هذا السياق، إن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين وصل إلى 14.1 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 21.2% مقارنة بعام 2023، ومن خلال تعزيز العمل المشترك ستستمر الزيادة في التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار سموه إلى اهتمام الإمارات وإيطاليا بالتعاون في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والابتكار، منوهاً سموه بالبُعد الثقافي للعلاقات الإماراتية - الإيطالية، والحرص على تعزيز جسور التفاعل والتعاون الثقافي بين البلدين وشعبيهما.

وقال سموه: «نتطلع إلى أن يسهم الاستثمار الإماراتي في إيطاليا بقيمة 40 مليار دولار، الذي أعلن عنه، في تحقيق التنمية والازدهار للبلدين وشعبيهما».

من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن حرص بلدها على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات، لما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجا ميلوني، أمس، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بهدف تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، وذلك في إطار «زيارة دولة» يقوم بها سموه إلى إيطاليا.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات المجالات التالية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الطاقة والصحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والدفاع، بجانب النقل والفضاء والتعدين وبناء شراكات اقتصادية مع الدول الإفريقية، وغيرها من المجالات التي تفتح آفاقاً أوسع لمسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

تبادل الاتفاقيات والمذكرات كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الرياضة، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ووزير الاستثمار، محمد بن حسن السويدي، ووزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ومدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم المري، فيما تبادلها من الجانب الإيطالي الوزراء والمسؤولون المعنيون بهذه القطاعات.

محمد بن زايد:

• نتطلع إلى أن يسهم الاستثمار الإماراتي في إيطاليا بقيمة 40 مليار دولار في تحقيق التنمية والازدهار للبلدين.

• 14.1 مليار دولار التجارة غير النفطية بين البلدين خلال عام 2024، بزيادة 21.2% مقارنة بعام 2023.

جورجا ميلوني:

• إيطاليا حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات لما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

• نتطلع إلى أن تُشكل الزيارة دفعاً قوياً لمسار علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك.