دبي تنجز مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024

اختتمت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لدبي الرقمية، بنجاح مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، والذي استمر عاما كاملا بمشاركة 5000 أسرة إماراتية وغير إماراتية، بالإضافة إلى الأسر الجماعية وتجمعات العمال، محققا معدل استجابة 87%.

ويهدف المسح، الذي يعد جزءا من المسح العام الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على مستوى الدولة، إلى توفير بيانات دقيقة حول مستويات الدخل وأنماط الإنفاق في الإمارة لرسم الإستراتيجيات المستقبلية.

وأكد يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أهمية المسح في دعم عملية صنع القرار وصياغة إستراتيجيات تتوافق مع أجندة دبي الاجتماعية 33، مشيرا إلى أن البيانات التي تم جمعها تمثل مرآة صادقة للواقع وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وقد تميز المسح بشمولية عالية ودقة في جمع البيانات بجهود 105 مشاركين، مما يعكس الثقة المؤسسية والوعي المجتمعي بأهمية الإحصاءات في صنع القرار.