«جنيّة» و«قرموشة» و«أنافيا 750 - t» في «آيدكس»

يشهد معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» حضوراً مكثفاً لنماذج الطائرات المسيّرة المتطورة ذات الاستخدامات المتعددة، حيث تقدّم الشركات المحلية والدولية أحدث ابتكاراتها في هذا المجال.

ومن هذه النماذج «أنافيا 750 - t»، الطائرة المروحية فائقة التكنولوجيا ذات الحمولة العالية التي أطلقتها «إيدج» في القطاع الجوي، وقال مدير العقود في شركة آداسي التابعة لمجموعة «إيدج» إيهاب العامودي، إن «أنافيا 750 - t» تمتلك قدرات الاستطلاع والمراقبة والرصد وتوصيل البضائع. وأشار إلى أهم الأنظمة التي تعرض للمرة الأولى وتم استخدامها في عمليات الاستطلاع، ومنها نظام «قرموشة» الذي يتميز بقدرته على الطيران لمدة ثماني ساعات مع حمولة تصل إلى 120 كغم.

من جهتها، قالت مهندسة أنظمة في مجموعة «إيدج»، مريم الدهماني، نعرض في الجناح أنظمة طائرات مسيرة تستخدم في النقل اللوجستي، كنظام طائرة تدعى «QX-1»، وهي عبارة عن طائرة ذات إقلاع وهبوط عمودي تم تصميمها من مراوح عدة، وتتوافر فيها خاصية البث الحي للفيديو من على متن الطائرة، وعرضت مجموعة «كيو إكس»، مركبة كيو إكس 6-50 للأغراض اللوجستية وللتطبيقات العسكرية والمدنية. وطرحت شركة أداسي ضمن مجموعة (إيدج)، طائرة مسيّرة اسمها «جنيّة»، وهي إماراتية الصنع، يبلغ طولها 11 متراً، مع امتداد جناحيها سبعة أمتار تتميز بقدرتها على الطيران بسرعات تصل إلى 1000 كيلومتر في الساعة، وحمولة تصل إلى 480 كيلوغراماً من الذخائر والصواريخ.

وتعرض شركات وطنية وعالمية أحدث الابتكارات للاستخدامات العسكرية، أبرزها طائرات مسيرة مجهزة بأنظمة تحكم ذاتية متطوّرة مثل المراقبة، والاستخبارات، والضربات الجوية، من دون الحاجة إلى التدخل البشري المباشر، حيث قدمت شركة «جادارا» الأردنية طائرتين مسيّرتين متطوّرتين، هما «نشاب» و«شاهين»، وذلك في إطار مشاركتها في المعرض.

كما تعرض الشركات طائرات مسيرة ذات تصميمات قابلة للتكيف مع مجموعة واسعة من المهام، من عمليات الاستطلاع والمراقبة إلى المهام القتالية، إضافة إلى عرض طائرات مسيرة مجهزة بتقنيات التخفي (Stealth).

ويشهد معرض «آيدكس» مشاركات مشاريع طلابية مبتكرة لطائرات بدون طيار، حيث استعرض الطالب، مطر سالم مطر، وزملاؤه: عبدالله علي القصاب، وسالم علي الزيودي، وخالد حسن البلوشي، تخصص هندسة ميكاترونيكس من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب، مشروعهم، وهو عبارة عن نظام الكشف عن التلوث الذكي الجوي لسيناريوهات ما بعد الانفجار باستخدام الطائرات بدون طيار.