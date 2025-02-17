رئيس الدولة يبحث العلاقات مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية، دينيس مانتوروف.

ونقل النائب الأول لرئيس الوزراء في روسيا الاتحادية إلى سموه تحيات رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم، كما حمّله سموه تحياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من التطور والازدهار.

وبحث سموه مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي - خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي - مسار تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وسفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، الدكتور محمد أحمد الجابر، وعدد من المسؤولين.