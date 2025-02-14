حمدان بن محمد: «قمة الحكومات» من أجل غدٍ أفضل لمجتمعات العالم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن القمة تعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتعزيز منظومة العمل الحكومي المشترك من أجل عالم أكثر استدامة وابتكاراً، مضيفاً سموه: «فنحن هنا من أجل غدٍ أفضل لمجتمعات العالم».

وشكر سموه وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، وفريق القمة العالمية للحكومات، والمتطوعين، وكل من يسهم في نجاحها عاماً بعد عام.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «على مدى أربعة أيام، جمعت القمة العالمية للحكومات قيادات عالمية ومنظمات دولية وروّاد الأعمال وصنّاع التغيير الإيجابي.. التقت فيها الأفكار الخلّاقة مع المشاريع الرائدة، والشراكات القوية مع التجارب الملهمة»، وأضاف سموه: «القمة تعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتعزيز منظومة العمل الحكومي المشترك من أجل عالم أكثر استدامة وابتكاراً، فنحن هنا من أجل غدٍ أفضل لمجتمعات العالم».

وتوجه سموه بالشكر لفريق القمة قائلاً: «شكراً للأخ محمد القرقاوي، شكراً لفريق القمة العالمية للحكومات، شكراً للمتطوعين، وشكراً لكل من يسهم في نجاحها عاماً بعد عام».

ولي عهد دبي:

. القمة تعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتعزيز منظومة العمل الحكومي المشترك من أجل عالم أكثر استدامة وابتكاراً.