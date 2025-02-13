رئيس الدولة: «قمة الحكومات» برؤية محمد بن راشد غدت حدثاً عالمياً بارزاً من أجل سعادة الإنسان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «القمة العالمية للحكومات 2025» غدت، بفضل رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حدثاً عالمياً بارزاً لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول سبل تطوير العمل الحكومي ومعالجة تحدياته واستشراف مستقبله من أجل سعادة الإنسان وتنميته، وضمان مستقبل أفضل ومستدام للأجيال المقبلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: ««شهدت اليوم جانباً من فعاليات (القمة العالمية للحكومات 2025) التي غدت، بفضل رؤية أخي محمد بن راشد وبُعد نظره، حدثاً عالمياً بارزاً لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول سبل تطوير العمل الحكومي ومعالجة تحدياته، واستشراف مستقبله من أجل سعادة الإنسان وتنميته، وضمان مستقبل أفضل ومستدام للأجيال المقبلة».

وأضاف سموه: «الحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في القمة يعبّر عن الثقة في نهج الإمارات في العمل من أجل خدمة البشرية، وتحقيق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والرخاء».

من جانب آخر، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كلاً على حدة، عدداً من القادة ورؤساء الوفود المشاركين في «القمة العالمية للحكومات 2025»، التي تعقد في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وقد التقى سموه في مقر القمة كلاً من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، ورئيس جمهورية كولومبيا، غوستافو بيترو أوريغو، ورئيس جمهورية بولندا، أندجي دودا، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني.

وبحث سموه مع ضيوف الدولة علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم، وإمكانيات تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تعزز التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما تطرقت اللقاءات إلى أهمية الموضوعات التي تناقشها القمة العالمية للحكومات في إثراء الحوار العالمي، لتعزيز العمل الحكومي واستشراف مستقبله بما يسهم في تسريع التنمية وتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات.

حضر اللقاءات كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس المكتب الوطني للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، وعدد من سفراء الدولة وكبار المسؤولين والوفود المرافقة للقادة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد زار معرض «ابتكارات الحكومات الخلاقة»، الذي يقام ضمن فعاليات القمة، وتبادل سموه الأحاديث مع القائمين على المعرض، واطلع على عدد من الأفكار والابتكارات الحكومية لمواجهة التحديات العالمية، مؤكداً أهمية المعرض في تقديم الحلول المبتكرة لتعزيز العمل الحكومي من أجل تنمية الإنسان وبناء مستقبل مزدهر للجميع.