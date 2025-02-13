35.8 مليون يورو الاستثمارات المجرية في الإمارات خلال 2024

أكد المستشار السياسي لرئيس وزراء المجر، بالاز أوربان، أن «دولة الإمارات تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للمجر في العالم العربي، حيث بلغ إجمالي الاستثمار الرأسمالي المجري في الإمارات نحو 35.8 مليون يورو (136.3 مليون درهم) خلال عام 2024».

وأشار أوربان، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2025، إلى النمو المستمر في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الـ34 للاستثمارات المجرية.

وأوضح أن مخزون الاستثمار الرأسمالي لدولة الإمارات في المجر خلال عام 2022 بلغ نحو 292.6 مليون يورو، لافتاً إلى وجود 94 شركة إماراتية حتى نهاية العام ذاته، أسهمت في توظيف أكثر من 1382 شخصاً، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتنامي الاستثمارات الإماراتية في المجر.

وأكد وجود رؤية مشتركة بين قيادتَي البلدين حول العديد من القضايا الدولية، لاسيما في ما يتعلق بالنظام العالمي المتغير، حيث ينظر الجانبان إلى هذه التحولات على أنها فرص واعدة لتحقيق الازدهار، في ظل التزام البلدين بسياسة تدعم السلام والتعاون العالمي.

وأضاف أوربان أن «هذا التوجه المشترك أسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تعد الإمارات مركزاً اقتصادياً رئيساً في منطقة الخليج، بينما تواصل المجر تعزيز مكانتها في أوروبا الوسطى».

وأشار إلى التوسع المستمر في العلاقات التجارية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة، فضلاً عن التعاون الاستراتيجي في قطاعات حيوية، مثل البنية التحتية والطاقة والاتصالات، والتعاون العسكري، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اتفاقيات في هذه المجالات، بما يعزز الشراكة الثنائية.

وذكر أن المنتجات الزراعية المجرية تحظى بحضور متزايد في أسواق دول الخليج، مؤكداً استعداد المجر لتزويد الجانب الإماراتي بمزيد من البيانات حول هذا القطاع.

وأعرب أوربان عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، لدعم جهود السلام التي من شأنها الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، مؤكداً أن كلا البلدين يؤمن بأهمية الحفاظ على هويته الوطنية، على الرغم من العولمة المتسارعة، مشدداً على أهمية التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والثقافي، والحفاظ على القيم والتقاليد الخاصة بكل دولة.

. 94 شركة إماراتية في المجر أسهمت في توظيف 1382 شخصاً.