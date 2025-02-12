جونسون: الإمارات أكثر نجاحاً في قطاع المطارات من بريطانيا وقدرة على التخطيط للمستقبل

قارن رئيس وزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بين أداء حكومته فيما يتعلق بالانفتاح على التوسع في قطاع المطارات بالنجاح الذي حققته دولة الإمارات في هذا الصدد.

وقال جونسون خلال كلمة رئيسة ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات " أنا أراقب ما تفعله دبي منذ 17 عاماً، وما حققته من نهضة وحرص على التوسع والقدرة على التخطيط للمستقبل من خلال التوسع الملموس في مجال المطارات.

وتناول جونسون قضايا عدة خلال جلسته " مشيراً إلى انه يتعاطف مع بعض أفكار الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب وقد دعي إلى حفل تنصيبه وكان يجلس بين أثرياء العالم جيف بيزوس ومارك زاكبرج وإيلون ماسك، مازحاً بأن "الرجل الأكثر فقراً بينهم".

وحول اقتراح ترامب بشأن قطاع غزة "أفاد بأن المدينة تملك موارد عظيمة لكن تدار بشكل سيء، وهو مقتنع بالفكرة لكن يحق للشعب الفلسطيني أن يحظى بالدولة التي وعد بها منذ عقود.

وعن أهمية دعم أوكرانيا، في مواجهة التحديات الروسية، وبين أن مستقبلها يتحدد وفقاً لرغبة شعبها في الحرية، وليس عبر إعادة رسم الحدود أو فرض تسويات غير عادلة، قال جونسون : أعتقد أن القول بأن أوكرانيا يمكن أن تصبح روسية مرة أخرى، قد يعني أيضاً أن الولايات المتحدة الأميركية يمكن أن تعود إلى الإمبراطورية البريطانية.

وحول المرشح للانتصار لو حدثت مواجهة بين ترامب والرئيس الروسي بوتين، قال جونسون، أميركا هي الأفضل.

وانتقد بوريس جونسون سياسات الإنفاق الحكومي، مشدداً على ضرورة مراجعة الميزانيات وإيقاف الهدر المالي، مؤكداً أن الديمقراطيات الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة، تنفق أموال دافعي الضرائب دون تحقيق الأهداف المرجوة، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات جادة لخفض الإنفاق الحكومي.

وتطرق جونسون إلى تجربته في الحكومة، مشيراً إلى أن جائحة «كوفيد-19» فرضت توسعاً هائلاً في تدخل الدولة وإنفاقها، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تقليص هذا الدور وإعادة ضبط السياسات المالية. معبراً عن دعمه لنهج تقليل النفقات بطريقة مدروسة بدلاً من إلغائها بالكامل.

وفي سياق آخر، أشار جونسون إلى قضية المساعدات الخارجية، معتبراً أن العديد منها يهدر دون نتائج ملموسة، داعياً إلى توجيه الاستثمارات نحو تعليم الفتيات في الدول النامية كوسيلة فعالة لمكافحة الفقر. وفيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكد أن القرار جاء بناءً على إرادة الشعب، منتقداً استمرار بعض النخب في مقاومة تنفيذه بشكل كامل.

وتطرق بوريس جونسون إلى عدة قضايا سياسية محلية ودولية، مشيراً إلى أن حزبه، المحافظين، يواجه تحديات كبيرة لكنه قد يتمكن من التعافي ويمكن أن يحدث قبل الانتخابات المقبلة.

- تحديات

كما تناول جونسون أزمة القدرة الاستيعابية في المطارات البريطانية، لافتاً إلى التحديات التي تواجه البنية التحتية والتنظيم الحكومي، مما يؤدي إلى تأخير المشاريع الكبرى، وقال إن هذه العقبات تذكره بالتحديات التي واجهها أثناء شغله منصب عمدة لندن، حيث كان عليه التعامل مع تعقيدات البيروقراطية لتحقيق نتائج ملموسة.

وأضاف: تم اقتراح بناء مهبط جديد رابع للطائرات في مطار هيثرو يعمل على مدار 24 ساعة، لكن الحكومة البريطانية لم ترحب بهذا الاقتراح، بينما تواصل الإمارات نهضتها وتعمل على التوسع، في إشارة إلى التخطيط للمستقبل.