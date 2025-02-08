«طرق دبي» تعد بمشروعات تنهي «ازدحام البرشاء» 

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تخطط لإنجاز مشاريع في المرحلة المقبلة لتسهيل الحركة المرورية لسكان البرشاء، منها تطوير شارع حصة من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل، وتطوير شارع أم سقيم، مشيرة إلى أن المشاريع تُنفّذ وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف إسعاد المتعاملين.

وتفصيلاً، عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي في حديقة بحيرة البرشاء، جلسة للنقاش والحوار مع أهالي ورواد منطقة البرشاء، للاطلاع على مقترحاتهم، وعرض مشاريع ومبادرات الهيئة لتطوير وتحسين الطرق وانسيابية حركة المركبات، وكان في استقبال أهالي البرشاء عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والأقسام في الهيئة.

واستعرض مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق، حمد الشحي، أعمال الطرق والمشاريع التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والمبادرات التي تنفذ في الوقت الحاضر وهي: تطوير شارع حصة من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل، وتطوير شارع أم سقيم، إلى جانب عرض المشاريع المقرر تنفيذها في المرحلة المقبلة لتسهيل الحركة المرورية لسكان البرشاء.

وعبّر الحضور عن شكرهم للهيئة على الجهود المتواصلة طوال العام، كما تحدّثوا عن أهمية مشاريع الطرق المتعلقة بإنشاء الشوارع وفتح الطرق، والتعامل مع الازدحام في الدخول إلى المناطق السكنية والتجارية ومنطقة المدارس، وتحديد أوقات عبور الشاحنات.