محمد بن راشد يتفقد مشروع الشيخ راشد بن محمد بن راشد السكني للمواطنين

تفقد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشروع الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم السكني للمواطنين في منطقة وادي العمردي في دبي، والذي يضم 672 فيلا سكنية قيد الإنشاء بكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليار درهم، إضافة إلى أسواق وقفية ومسجد وحديقة عامة ومرافق خدمية صممت لتلبية احتياجات الأسر المواطنة.

ويأتي المجمع السكني الجديد بمتابعة مباشرة من حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتخليداً لذكرى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم ،رحمه الله.

ويدعم المجمع السكني برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، بهدف دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها.