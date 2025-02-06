خالد بن محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وفي مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان برئيس مجلس النواب الأردني وأشاد بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

جرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما، وفقاً لرؤية وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.