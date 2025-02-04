بحث توظيف «الجيل الخامس» في تحسين التنقل بدبي

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع وفد من شركة «إي آند الإمارات»، سبل تعزيز استخدام التقنيات المستقبلية في مجالات التنقل والاتصالات، والتعاون في المشاريع المشتركة بين الجانبين، بهدف الارتقاء بالبنية التحتية للتنقل وتطوير حلول مبتكرة تواكب متطلبات العصر الرقمي.

وتناول الاجتماع بحث توظيف التقنيات المتقدمة، مثل تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في تحسين خدمات التنقل الذكية وتقديم حلول مبتكرة تضمن راحة وسلامة مستخدمي وسائل النقل العامة في دبي، وتعزز جودة الحياة.

كما استعرضت فرص استخدام شبكات الاتصال الحديثة لتوفير بيانات آنية ودقيقة عن حركة المرور والخدمات اللوجستية، ما يسهم في تحسين انسيابية حركة المرور والحد من الازدحام.

وسلطت هيئة الطرق والمواصلات الضوء على مبادراتها الرقمية المبتكرة التي تغطي سبع مجالات رئيسة، تشمل: التوأمة الرقمية والميتافيرس، والروبوتات، والنظم البيئية، والحلول المؤسسية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء.

وتأتي هذه المبادرات ضمن المرحلة الأولى من استراتيجيتها الرقمية 2023-2030 التي أعلنتها أخيراً، وتتضمن 82 مشروعاً ومبادرة وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بواسطة التكنولوجيا المالية بنسبة 100%، ورفع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 95%، وتمكين موظفي الهيئة رقمياً بنسبة 100%، وبناء 50 حالة استخدام في الذكاء الاصطناعي.