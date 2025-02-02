هطول أمطار متفاوتة الشدة اليوم على مناطق مختلفة من الدولة
شهدت مناطق مختلفة من الدولة اليوم هطول أمطار متفاوتة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة إلى الخفيفة.
وذكر المركز الوطني للأرصاد أن أعلى مجموع كميات مسجلة حتى الآن كانت على الغزلة: 9.9ملم و جبل مبرح 8.4ملم وجبل جيس 7.6 ملم و
المرجان 5ملم وميناء صقر 2.5 ملم .
وسقطت أمطار غزيرة مع حبات برد صغيرة على حوشي / الرحمانية (الشارقة) وأمطار غزيرة على غليلة / سيح الحرف / المرجان / الجزيرة الحمراء (رأس الخيمة) / الحلاه / الطيبة (الفجيرة) / الصجعة /السيوح(الشارقة) وأمطار متوسطة إلى غزيرة على العوير / الخوانيج (دبي) / الذيد (الشارقة)
وأمطار متوسطة على شارع الشهداء / جزيرة الحمراء / الرمس / معيريض / جبل جيس / جبل الرحبة أعسمة / أصفي (رأس الخيمة) / دبا الفجيرة / الخليية / الباحة / وادي شيص / البليدة (الفجيرة) / الروضة (عجمان) / البطائح (الشارقة). وأمطار خفيفة إلى متوسطة مع برق ورعد على مطار الشارقة الدولي
و خفيفة إلى متوسطة على المحترقة / الجريف / وادي سنا / وادي عبادلة / وادي السدر / مريض / ثوبان / السيجي (الفجيرة) / وادي كوب / العيم / مسافي / كدرا / دفتا(رأس الخيمة) / جميرا / أم سقيم / الصفا / القوز / البرشاء (دبي) / كلباء (الشارقة)
وهطلت أمطار خفيفة على شعم / جزيرة المرجان / أذن (رأس الخيمة) / السينية (أم القيوين) / الطويين / العقة / شرم / البدية / مناطق متفرقة من الفجيرة (الفجيرة) / دبا الحصن / خورفكان (الشارقة) / كورنيش الشارقة / الهير (العين) / ديرة (دبي).
وكان المركز الوطني للأرصاد قد ذكر في تقرير عن الحالة الجوية من الجمعة 31 يناير إلى نهار الإثنين 3 فبراير أن الدولة ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يومي الجمعة والسبت يتبعه منخفض جوي متعمق آخر مصحوباً بكتلة هوائية باردة يوم الأحد.
زي
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