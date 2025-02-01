«الإمارات تبتكر 2025» ينطلق اليوم

أكّد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حولت الابتكار من مفهوم نظري إلى تطبيقات عملية ارتقت بالعمل الحكومي وعززت تنافسية الدولة وريادتها عالمياً. كما رسّخت جودة حياة المجتمع، وحفزت أفراده ومؤسسات القطاع الخاص، على المشاركة في تصميم حلول مبتكرة لتحديات المستقبل، ومشاريع تحولية للقطاعات الحيوية.

وبمناسبة انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار بنسخته العاشرة، اليوم، قال إن الشهر يعكس رؤية القيادة ويجسد توجهاتها بجعل الإنسان في الإمارات محوراً لكل جهد تطويري في مختلف المجالات.

ويمثل الشهر مناسبة وطنية استثنائية تسلط الضوء على عقد من الابتكار في دولة الإمارات، بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

وتتواصل فعاليات «الإمارات تبتكر 2025» في إمارات الدولة، طوال فبراير، وتشهد مئات الأنشطة والفعاليات التي تختتم بمعرض «الإمارات تبتكر»، الذي يسلط الضوء على الابتكارات التي شكلت فارقاً إيجابياً في العمل الحكومي والمجتمع، على مدى السنوات الـ10 الماضية.

وأكّدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، أن شهر الإمارات للابتكار شكّل على مدى السنوات الـ10 الماضية، منصة مفتوحة لتعزيز وغرس ثقافة الابتكار في الحكومة والمجتمع، وتحوّل خلال سنوات من حدث وطني للاحتفاء بالابتكار إلى بيئة لتطوير الابتكارات وتحويل الأفكار إلى مشاريع تحويلية، تركّز على الارتقاء بكفاءة القطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز جودة حياة المجتمع.

وثمّنت الدور الكبير للمجالس التنفيذية في إمارات الدولة، ومشاركتها الفاعلة في تعزيز مسيرة شهر الإمارات للابتكار على مدى 10 سنوات من إطلاقه، ما يعكس روح الفريق والتكامل في العمل الحكومي الهادف للارتقاء بالمشاريع الوطنية وتعزيز أثرها في العمل الحكومي والمجتمع.

وأضافت أن تبني «قوة الابتكار» شعاراً رئيساً لفعاليات «الإمارات تبتكر 2025»، يعكس نهج حكومة دولة الإمارات باستدامة الابتكار وتعزيزه في مختلف مجالات العمل، ويترجم رؤية قيادية مستقبلية جعلت من الابتكار هوية مميزة للعمل الحكومي في الإمارات، داعية الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع إلى المشاركة الفاعلة في الاحتفاء بالابتكار في الدولة، وما يمثله من محرك وقوة دافعة ومسرعة لصناعة المستقبل.

بلدية عجمان تطلق مشاريع ذكية

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان استكمال استعداداتها لاستقبال شهر الابتكار 2025، التي تتضمن خطة متكاملة لإطلاق مشاريع ذكية وبرامج متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وأكّد مدير عام الدائرة، عبدالرحمن محمد النعيمي، أن الكفاءات الوطنية في الدائرة تعمل بروح الابتكار لتقديم حلول نوعية تُسهم في تحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة.

من جهتها، ذكرت الدكتورة الشيخة نورة النعيمي، مستشار الابتكار، أن بلديات مصفوت والمنامة وقطاعات الدائرة كافة تعمل على تصميم وتطوير مبادرات ومشاريع مستقبلية مبتكرة، بهدف استباق التحديات وتقديم حلول إبداعية تدعم التنمية المستدامة والتحولات الاجتماعية في مختلف المجالات.

«الهوية والجنسية» تستعرض أبرز مشاريعها

تستعرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الجديدة من شهر «الإمارات تبتكر 2025»، عدداً من أبرز المشاريع والمبادرات المبتكرة في مجالات الهوية والجنسية والإقامة والسفر والخدمات الاستباقية.

كما تنظم فعاليات وورش عمل وجلسات عصف ذهني، لترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل وبين أفراد المجتمع.

وقال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن شهر «الإمارات تبتكر 2025»، فرصة لتسليط الضوء على إبداعات كوادر الهيئة المواطنة وإبراز قدراتها وإنجازاتها في مجال الابتكار في تطوير العمليات والخدمات، بما يلبي تطلعات المتعاملين ويعزّز ريادة الدولة.

وأكّد أن الابتكار يمثل توجهاً وهدفاً استراتيجياً وثقافة في بيئة العمل في الهيئة، وهو مكون أساسي من مكونات تقديم الخدمات الاستباقية للمتعاملين، وقد أسهم في تحقيق هذا الهدف حرص الهيئة المستمر على إشراك المتعاملين والشركاء في تصميم وتطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية الحكومية، وكذلك التطور المتسارع في التكنولوجيا وثورة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، التي أصبحت أداة رئيسة في تطوير الخدمات الحكومية وتصفير البيروقراطية.

وتتضمن مشاركة الهيئة عرض عدد من المشاريع الابتكارية، ومنها مشروع السفر الذكي، ومشروع خدمات الربط المؤسسي، ومشروع وريدك هويتك، ومشروع ممر الإمارات السريع للمسافرين، ومشروع بصمة الوجه، إضافة إلى مشروع خدمات الهيئة 2.0.