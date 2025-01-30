وزارة الدفاع تتسلم 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"

أعلنت وزارة الدفاع تسلّم الدفعة الأولى من طائرات "رافال" الفرنسية في "صفقة تاريخية" لتعزيز قدرات القوات المسلحة.

وأكدت على حسابها الرسمي في موقع "إكس" أن هذه الصفقة التاريخية تعد خطوة نوعية لتعزيز قدرات القوات المسلحة.

وتضمنت الدفعة الأولى 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"، والتي تُعد من بين الأكثر تطوراً في العالم.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن "صفقة تاريخية" وقعت مع شركة "داسو للطيران" الفرنسية، ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية الصديقة.

وقد جرى تسلم الطائرات خلال حفل رسمي في باريس، بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع ، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وعدد من كبار المسؤولين والضباط بوزارة الدفاع ، إلى جانب شخصيات رفيعة المستوى من الجانب الفرنسي.