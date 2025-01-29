حمدان بن محمد يتلقّى دعوة من رئيس وزراء الهند لزيارة بلاده أبريل المقبل

تلقّى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، دعوة من دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، لزيارة بلاده شهر أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه اليوم (الأربعاء) معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، حيث أعرب سموّه عن امتنانه للدعوة الكريمة، والتي تأتي في إطار علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة والمتنامية بين البلدين.

وقد رحّب سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمعالي الدكتور جايشانكار، مؤكداً عمق الروابط التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تُعد ركيزةً أساسية تدعم نمو وازدهار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتؤكد تطورها الإيجابي المستمر بقيادة وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، نحو آفاق أرقى تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وشمل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، مع التركيز على القطاعات الحيوية الرئيسية المرتبطة بخطط التنمية الشاملة في البلدين وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي في سياق "الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين الإمارات والهند، بما في ذلك تعزيز مستويات التبادل التجاري والسياحي والاستثماري بين الجانبين. كذلك تم التطرُّق إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.